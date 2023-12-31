У роковини смерті свого батька: королева Данії зреклась престолу

Королева Данії зреклась від престолу прямо під час новорічного звернення. Її роль як монарха здебільшого церемоніальна.

Під час традиційної новорічної промови королева Данії Маргрете II заявила, що зрікається від престолу. Офіційно вона зробить це 14 січня 2024 року після 52 років правління.

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Вона змінила свого батька короля Фредеріка IX на троні у віці 31 року.

14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як змінила мого улюбленого батька, я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишу трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку,

– сказала вона.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила це рішення. Маргрете була однієї із найпопулярніших публічних осіб в Данії. Вона часто гуляла вулицями Копенгагена практично без супроводу і викликала захоплення данців своїми теплими манерами та талантом лінгвіста та дизайнера.

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