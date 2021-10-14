Повідомляється, що учні відправили лист Королеві Великої Британії Єлизаветі II. У графі з адресою вона написала "Сімферополь, Росія".

Лист від Єлизавети II отримали Мала академія наук у Криму. У ньому Королева подякувала дітям за лист.

Важливо Росія образилася на спільну заяву України та ЄС, в якій її назвали агресоркою

Крім письмової відповіді школярі отримали буклети з цікавою інформацією про королівську сім'ю. Матеріал планують використати на занятті.

"Приємною несподіванкою для учнів і педагога було отримати довгоочікувану відповідь від Королеви (Великої Британії Єлизавети II – 24 канал) через 3 місяці,

– написали в соціальній мережі під фотографією листи.

В адресі на конверті було вказано місто Севастополь, а країна – Росія.



Лист від Єлизавети ІІ / Фото з інстаграму Малої академії наук у Криму

Лист писала фрейліна Єлизавети II Філіпа де Пасс. Хто саме узгоджував написання адреси листа – невідомо.

Водночас офіційно Велика Британія засуджує окупацію Криму Росією. А нещодавно проведені вибори до Держдуми Росії, в яких брали участь мешканці тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, у МЗС Великої Британії засудили.

Анексія півострова Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною. Такою вона залишається й донині,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що у 2014 році Росія захопила півострів та провела там незаконний референдум. Згідно з його фальсифікованими результатами, за входження Криму до складу Росії "проголосували" 97%. Наразі ані США, ані Європа не визнає український півострів російським.