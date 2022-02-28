Королівська бригада вже знищила 5 ворожих колон техніки та військових
Джерело:24 ОМБр імені короля Данила
Вже 5 добу поспіль війська Путіна не припиняють спроб пробити оборону 24-ту окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Але завдяки артилерії нашим захисникам вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, що змушує ворога відмовлятися від наступу.
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Станом на ранок 28 лютого артилерійський вогонь бригади знищив понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника у Первомайську, Нижнє та Боброве.
Росіяни намагаються глушити зв'язок
Не зважаючи на активну протидію та роботу засобів радіоелектронної боротьби та подавлення ворога у нас і надалі стабільний зв'язок, який забезпечує ефективне управління підрозділами та взаємодію,
– йдеться в повідомленні.
У бригаді заявили, що для знищення супостата всього достатньо
Захисники королівської бригади мають чим воювати. Попри ворожий вогонь, підрозділи озброєння та тилового забезпечення продовжують забезпечувати захисників усім необхідним – патронів, снарядів та ракет в бригаді достатньо для знищення ворога.
До нас уже їдуть ветерани з оперативного резерву, добровольці та просто патріоти нашої держави, щоб разом із нами безпощадно нищити супостата. Все буде Україна!,
– написали у пресслужбі 24 ОМБр імені короля Данила.
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