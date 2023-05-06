"Друзі, що далі": Міноборони України з нагоди коронації Чарльза III опублікувало відео з подякою
Джерело:Міністерство оборони України
Міністерство оборони України опублікувало відео з привітанням до коронації британського монарха Чарльза III. У зверненні також подякували за підтримку та військову допомогу.
В опублікованому відео Міноборони пригадало всю допомогу, яку надала Україні Велика Британія. Окрім того, українське відомство пожартувало щодо надання наступного озброєння на потреби ЗСУ – авіаносця.
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Вдячні за непохитну підтримку
Напередодні історичної коронації Міноборони України подякувало британським друзям за непохитну підтримку та партнерство. У відомстві пригадали, що за час повномасштабного вторгнення від Великої Британії на озброєння ЗСУ надійшли:
- протитанкові ракети NLAW;
- артилерія;
- бронетехніка;
- системи протиповітряної оборони;
- танки Challenger 2.
Окрім того, країна-партнер проводила навчання українських військових та постійно підтримувала особисто.
Українське Міноборони у відеопривітанні наостанок також пожартувало щодо того, яке озброєння Велика Британія може надати далі.
Хто знає, що наші британські друзі, відправлять нам далі?
– пожартували у Міноборони.
Після цього у кадрі з'явився авіаносець, проте у відомстві підкреслили – це виключно жарт.
Міноборони України опублікувало відео до коронації Чарльза III: дивіться відео
Коронація Чарльза III: що потрібно знати
- Коронація британського монарха відбудеться 6 травня. Офіційна церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом. Хронологія з місця подій – за посиланням.
- На урочистий захід з нагоди коронації 5 травня прибули також перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вони особисто привітали Чарльза III від імені України.
- Після коронації, о 16:00 за київським часом, процесія відправиться з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. До короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли приєднаються збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники. Королівське подружжя їхатиме в Державній золотій кареті, яку тягтимуть 8 коней.