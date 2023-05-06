"Не мій король": у Лондоні протестували напередодні коронації Чарльза III

Напередодні коронації Чарльза ІІІ 6 травня у Лондоні зібралися протестувальники. Вони кажуть, що він не їхній король.

Понад 1 500 протестувальників з антимонархічної групи "Республіка" влаштували акцію протесту "Не мій король" проти Чарльза III. Вони планували її впродовж кількох місяців.

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Кількох учасників протесту заарештували

Деякі з учасників акції були заарештовані. Причини наразі невідомі. Проте відомо, що учасники акції не хочуть бути "підданими" короля. Вони виступають за повну демократію.

Якби король був просто там, на задньому плані, не як глава держави, а просто як багатий хлопець, можливо, я був би задоволений цим,

– сказав один з учасників акції.

Це не перший подібний випадок