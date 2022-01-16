Успішна вакцинація у Китаї, як отримати бустер: новини про коронавірус 16 січня

У Китаї проти COVID-19 вакцинували майже 90% населення. З 6 січня МОЗ дозволило всім повнолітнім вакцинованим українцям отримувати бустерну дозу вакцини від моменту, коли пройшло 6 місяців після другої дози. В Індії пенсіонер нелегально вакцинувався 12 разів, щоб позбавитись болю в суглобах. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 16 січня.

Новини про коронавірус в Україні 16 січня

Темпи захворюваності на COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 15 січня, в Україні виявили 6 379 нових хворих на COVID-19. При цьому останні дні фіксували понад 10 тисяч інфікованих. Відомо, що серед них – 503 дитини та 92 медпрацівники. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 88 пацієнтів.

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​​Також за добу до лікарень госпіталізували 1 957 осіб. За цей же час вдалося побороти недугу 2 359 українцям.

Кількість захворювань в областях за добу:

Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу провели 43 701 тестування, зокрема, методом ПЛР – 20 309, методом ІФА – 3 038 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 354. Це досить низькі показники. Тож невелику кількість нових хворих на вихідних пов'язують саме з такими темпами тестування.

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 754 458 хворих на коронавірус. Станом на 16 січня 3 553 642 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 283 пацієнтів.

від початку пандемії в Україні провели 17 168 201 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні вдалося зробити 29 349 091 щеплення.

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​​За добу 15 січня в Україні 39 769 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини. Другу дозу – 18 760 людей. Натомість додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.

Щеплення проводилось 411 мобільними бригадами з імунізації, 2 423 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 985 043 людини, з них:

отримали першу дозу – 14 985 041 людина;

дві дози – 14 259 590 людей;

отримали додаткову дозу – 9 512 людей;

бустерну – 94 948 людей.

Загалом провели 29 349 091 щеплення.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,

Coronavac – 4 848 246,

AstraZeneca – 1 628 549,

Moderna – 1 492 815,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Як отримати бустерну дозу

Джерело: фейсбук Ольги Стефанишиної

За направленням від сімейного лікаря або самостійно записатися в пункт чи центр вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Бустерну дозу в Україні вже вводять людям віком від 60 років, медичним працівникам та співробітникам будинків інтернатного типу.



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 16 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 16 січня у світі виявили понад 326 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.

Китай вакцинував майже 90% населення

Джерело: Сіньхуа

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 мільярда китайців отримали вакцини від коронавірусу. А це майже 90% населення.

Іран повідомив про перші летальні випадки через штам Омікрон

Також у суботу, 15 січня, у Пекіні виявили перший випадок зараження Омікроном.

Джерело: Associated Press

Іран повідомив про летальні випадки через штам коронавірусу Омікрон. На жаль, померло троє осіб після зараження цим варіантом недуги. Таке у країні трапилось вперше.

Чим небезпечний Омікрон? Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Також він є більш заразним. Примітно також, що на Омікрон частіше хворіє молодь.

Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

В Індії пенсіонер нелегально вакцинувався 12 разів

Джерело: Daily Mail

84-річний мешканець Індії Брахамдєв Мандал 12 разів зробив щеплення проти коронавірусу. Вакинувався чоловік нелегально. Це відбулося у період з 13 лютого 2021 року по 4 січня 2022 року. Так чоловік був переконаний, що позбудеться болю у суглобах та спині, на які він страждав протягом 8 років.

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Норвегія скасовує деякі COVID-обмеження

Джерело: SchengenVisaInfo.com.

Влада Норвегії заявила про послаблення деяких національних обмежень. Країна скасувала їх 15 січня 2022 року. Відповідно до нових правил:

дитячі садки та початкові школи більше не обмежуватимуть кількість дітей на одній території;

дорослі можуть займатися на відкритому повітрі, як зазвичай, а також спілкуватися з іншими, якщо це необхідно;

крім того, дорослі зможуть перебувати в ресторанах та інших питних закладах до 23:00, а правила карантину будуть пом'якшені.

У Німеччині зафіксували рекордний показник захворюваності на COVID-19

Джерело: Deutsche Presse-Agentur

У Німеччині показник захворюваності коронавірусом, так звана інцидентність, вперше перевищив 500 на 100 000 населення за сім днів. Протягом минулої доби було зафіксовано 52 504 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2.