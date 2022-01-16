Успішна вакцинація у Китаї, як отримати бустер: новини про коронавірус 16 січня
Джерело:24 канал
У Китаї проти COVID-19 вакцинували майже 90% населення. З 6 січня МОЗ дозволило всім повнолітнім вакцинованим українцям отримувати бустерну дозу вакцини від моменту, коли пройшло 6 місяців після другої дози. В Індії пенсіонер нелегально вакцинувався 12 разів, щоб позбавитись болю в суглобах. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 16 січня.
Новини про коронавірус в Україні 16 січня
Темпи захворюваності на COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 15 січня, в Україні виявили 6 379 нових хворих на COVID-19. При цьому останні дні фіксували понад 10 тисяч інфікованих. Відомо, що серед них – 503 дитини та 92 медпрацівники. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 88 пацієнтів.
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Також за добу до лікарень госпіталізували 1 957 осіб. За цей же час вдалося побороти недугу 2 359 українцям.
Кількість захворювань в областях за добу:
- Київ – 403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 89;
- Дніпропетровська область – 174;
- Донецька область – 142;
- Житомирська область – 240;
- Закарпатська область – 166;
- Запорізька область – 10;
- Івано-Франківська область – 914;
- Київська область – 198;
- Кіровоградська область – 88;
- Луганська область – 21;
- Львівська область – 625;
- Миколаївська область – 112;
- Одеська область – 195;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 160;
- Сумська область – 455;
- Тернопільська область – 397;
- Харківська область – 612;
- Херсонська область – 71;
- Хмельницька область – 312;
- Черкаська область – 117;
- Чернівецька область – 387;
- Чернігівська область – 119.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування
За добу провели 43 701 тестування, зокрема, методом ПЛР – 20 309, методом ІФА – 3 038 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 354. Це досить низькі показники. Тож невелику кількість нових хворих на вихідних пов'язують саме з такими темпами тестування.
Загальна статистика захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 754 458 хворих на коронавірус. Станом на 16 січня 3 553 642 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 283 пацієнтів.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 168 201 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні вдалося зробити 29 349 091 щеплення.
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За добу 15 січня в Україні 39 769 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини. Другу дозу – 18 760 людей. Натомість додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.
Щеплення проводилось 411 мобільними бригадами з імунізації, 2 423 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 985 043 людини, з них:
- отримали першу дозу – 14 985 041 людина;
- дві дози – 14 259 590 людей;
- отримали додаткову дозу – 9 512 людей;
- бустерну – 94 948 людей.
Загалом провели 29 349 091 щеплення.
Які препарати обирали українці:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,
- Coronavac – 4 848 246,
- AstraZeneca – 1 628 549,
- Moderna – 1 492 815,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Як отримати бустерну дозу
Джерело: фейсбук Ольги Стефанишиної
За направленням від сімейного лікаря або самостійно записатися в пункт чи центр вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.Нагадаємо! Бустерну дозу в Україні вже вводять людям віком від 60 років, медичним працівникам та співробітникам будинків інтернатного типу.
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 16 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 16 січня у світі виявили понад 326 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.
Китай вакцинував майже 90% населення
Джерело: Сіньхуа
Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 мільярда китайців отримали вакцини від коронавірусу. А це майже 90% населення.Увага! Також у суботу, 15 січня, у Пекіні виявили перший випадок зараження Омікроном.
Іран повідомив про перші летальні випадки через штам Омікрон
Джерело: Associated Press
Іран повідомив про летальні випадки через штам коронавірусу Омікрон. На жаль, померло троє осіб після зараження цим варіантом недуги. Таке у країні трапилось вперше.
Чим небезпечний Омікрон?Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.
Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Також він є більш заразним. Примітно також, що на Омікрон частіше хворіє молодь.
Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.
В Індії пенсіонер нелегально вакцинувався 12 разів
Джерело: Daily Mail
84-річний мешканець Індії Брахамдєв Мандал 12 разів зробив щеплення проти коронавірусу. Вакинувався чоловік нелегально. Це відбулося у період з 13 лютого 2021 року по 4 січня 2022 року. Так чоловік був переконаний, що позбудеться болю у суглобах та спині, на які він страждав протягом 8 років.
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Норвегія скасовує деякі COVID-обмеження
Джерело: SchengenVisaInfo.com.
Влада Норвегії заявила про послаблення деяких національних обмежень. Країна скасувала їх 15 січня 2022 року. Відповідно до нових правил:
- дитячі садки та початкові школи більше не обмежуватимуть кількість дітей на одній території;
- дорослі можуть займатися на відкритому повітрі, як зазвичай, а також спілкуватися з іншими, якщо це необхідно;
- крім того, дорослі зможуть перебувати в ресторанах та інших питних закладах до 23:00, а правила карантину будуть пом'якшені.
У Німеччині зафіксували рекордний показник захворюваності на COVID-19
Джерело: Deutsche Presse-Agentur
У Німеччині показник захворюваності коронавірусом, так звана інцидентність, вперше перевищив 500 на 100 000 населення за сім днів. Протягом минулої доби було зафіксовано 52 504 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2.