4 області країни стали "помаранчевими", точні симптоми Омікрону: новини про коронавірус 18 січня

В Україні побільшало дітей, хворих на COVID-19. "Помаранчевих" областей в Україні вдвічі побільшало. У ВООЗ сказали, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на Омікрон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 січня.

Новини про коронавірус в Україні 18 січня

В Україні побільшало дітей, хворих на COVID-19: актуальна статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 5 558 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них – 811 дітей та 304 медпрацівників. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 188 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 1 125 людей. Натомість одужав 5 761 інфікований.

Днем раніше Як довго можна переносити COVID, вакцина для підлітків: новини про коронавірус 17 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні здійснили 79 696 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 37 678;

методом ІФА – 5 619;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399.

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 768 088 хворих на коронавірус. Станом на 18 січня 3 561 923 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 549 пацієнтів.

Всього провели 17 220 495 ПЛР-тестувань від початку пандемії.

​​Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них: отримали першу дозу – 15 022 922; дві дози – 14 306 743. Натомість додаткову і бустерну отримали 10 073 та 113 560 українців відповідно.

"Помаранчевих" областей в Україні вдвічі побільшало: одна з них наближається до локдауну

Джерело: МОЗ

В Україні розширили помаранчеву зону карантину. Станом на 18 січня в ній перебувають 4 області: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька.



Епідемічна ситуація в Україні / Інфографіка МОЗ



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуально Нову мутацію штаму Оміркон виявили у Швеції

Новини про коронавірус у світі 18 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 18 січня у світі виявили понад 330 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на Омікрон: перелік від ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму Омікрон. Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше:

Головні симптоми Омікрону

​​Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:

кашель (43,5%);

хриплий голос (35,7%);

озноб чи тремтіння (30%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.



​Різниця між коронавірусом, грипом та застудою / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля

Джерело: The Guardian

Згідно з попереднім дослідженням в Ізраїлі, четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення.

Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Наскільки точні тести на антиген коронавірусу

Джерело: JAMA

ПЛР-тести стали золотим стандартом діагностики коронавірусу, але через високу вартість та тривалу обробку результатів у багатьох країнах для скринінгу використовують експрес-тести. Нове дослідження показало, що це не найнадійніша альтернатива.

Наскільки коронавірус небезпечний для вагітних та плоду

Джерело: The Lancet

Вчені з Інституту системної біології (США) з'ясували, що SARS-CoV-2 збільшує ризик несприятливого результату пологів, зокрема ризик мертвонародження. Вони вивчили електронні медичні картки понад 18 000 людей, які здали аналізи на SARS-CoV-2 під час вагітності.