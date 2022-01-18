4 області країни стали "помаранчевими", точні симптоми Омікрону: новини про коронавірус 18 січня
Джерело:24 канал
В Україні побільшало дітей, хворих на COVID-19. "Помаранчевих" областей в Україні вдвічі побільшало. У ВООЗ сказали, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на Омікрон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 січня.
Новини про коронавірус в Україні 18 січня
В Україні побільшало дітей, хворих на COVID-19: актуальна статистика
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 5 558 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них – 811 дітей та 304 медпрацівників. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 188 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 1 125 людей. Натомість одужав 5 761 інфікований.
Днем раніше Як довго можна переносити COVID, вакцина для підлітків: новини про коронавірус 17 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 972;
- Вінницька область – 372;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 286;
- Донецька область – 365;
- Житомирська область – 58;
- Закарпатська область – 230;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 640;
- Київська область – 345;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 207;
- Львівська область – 870;
- Миколаївська область – 148;
- Одеська область – 350;
- Полтавська область – 473;
- Рівненська область – 370;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 282;
- Харківська область – 678;
- Херсонська область – 58;
- Хмельницька область – 239;
- Черкаська область – 214;
- Чернівецька область – 475;
- Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні здійснили 79 696 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 37 678;
- методом ІФА – 5 619;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399.
Загальна статистика захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 768 088 хворих на коронавірус. Станом на 18 січня 3 561 923 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 549 пацієнтів.
Всього провели 17 220 495 ПЛР-тестувань від початку пандемії.
Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них: отримали першу дозу – 15 022 922; дві дози – 14 306 743. Натомість додаткову і бустерну отримали 10 073 та 113 560 українців відповідно.
"Помаранчевих" областей в Україні вдвічі побільшало: одна з них наближається до локдауну
Джерело: МОЗ
В Україні розширили помаранчеву зону карантину. Станом на 18 січня в ній перебувають 4 області: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька.
Епідемічна ситуація в Україні / Інфографіка МОЗ
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуально Нову мутацію штаму Оміркон виявили у Швеції
Новини про коронавірус у світі 18 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 18 січня у світі виявили понад 330 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу
Які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на Омікрон: перелік від ВООЗ
Джерело: ВООЗ
Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму Омікрон. Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше:
Головні симптоми Омікрону
Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:
- кашель (43,5%);
- хриплий голос (35,7%);
- озноб чи тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Різниця між коронавірусом, грипом та застудою / Інфографіка 24 каналу
Дослідження коронавірусу
Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля
Джерело: The Guardian
Згідно з попереднім дослідженням в Ізраїлі, четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення.
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Наскільки точні тести на антиген коронавірусу
Джерело: JAMA
ПЛР-тести стали золотим стандартом діагностики коронавірусу, але через високу вартість та тривалу обробку результатів у багатьох країнах для скринінгу використовують експрес-тести. Нове дослідження показало, що це не найнадійніша альтернатива.
Наскільки коронавірус небезпечний для вагітних та плоду
Джерело: The Lancet
Вчені з Інституту системної біології (США) з'ясували, що SARS-CoV-2 збільшує ризик несприятливого результату пологів, зокрема ризик мертвонародження. Вони вивчили електронні медичні картки понад 18 000 людей, які здали аналізи на SARS-CoV-2 під час вагітності.