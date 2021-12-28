Шанси потрапити в лікарню з Омікрон, 2 червоні області: новини про коронавірус 28 грудня

28 грудня 2021 , 14:43
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Джерело:

24 канал

Заражені штамом Омікрон набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації. У червоній зоні карантину залишились дві області. Всього в Україні ревакцинували майже тисячу людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 28 грудня

Статистика захворюваності

Джерело: МОЗ

Впродовж доби 27 грудня в Україні підтвердили 2 248 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 944 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали 4 789 людей.

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Темпи тестування в країні

Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР провели 12 853,
  • методом ІФА – 1 836.
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.

Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика! Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 649 236 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 28 грудня одужало – 3 437 528 людей. Жертвами коронавірусу стали 95 105 людей.

Приріст захворюваності по країні:

  • Київ – 475 хворих;
  • Вінницька область – 43 хворих;
  • Волинська область – 84 хворих;
  • Дніпропетровська область – 102 хворих;
  • Донецька область – 149 хворих;
  • Житомирська область – 66 хворих;
  • Закарпатська область – 55 хворих;
  • Запорізька область – 82 хворих;
  • Івано-Франківська область – 46 хворих;
  • Київська область – 126 хворих;
  • Кіровоградська область – 54 хворих;
  • Луганська область – 23 хворих;
  • Львівська область – 91 хворий;
  • Миколаївська область – 18 хворих;
  • Одеська область – 189 хворих;
  • Полтавська область – 74 хворих;
  • Рівненська область – 30 хворих;
  • Сумська область – 56 хворих;
  • Тернопільська область – 43 хворих;
  • Харківська область – 180 хворих;
  • Херсонська область – 16 хворих;
  • Хмельницька область – 17 хворих;
  • Черкаська область – 153 хворих;
  • Чернівецька область – 60 хворих;
  • Чернігівська область – 16 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-щеплень в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу понад 46 тисяч людей. Загалом отримали COVID-щеплення уже понад 14 мільйонів українців. Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.

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Загальні темпи вакцинальної кампанії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:

  • з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,
  • отримали дві дози – 13 447 292 людини,
  • отримали додаткову дозу – 2 208 людей,
  • ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом провели 28 055 523 щеплення.

Довідка! Ревакцинальна (бустерна) доза – щеплення, яке проводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу.

Натомість додаткова доза – щеплення з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин.

Якими вакцинами робили щеплення найчастіше

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
  • Coronavac – 4 767 498;
  • AstraZeneca – 1 618 088;
  • Moderna – 1 460 305,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

У червоній зоні карантину залишились дві області

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 28 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька. Київ та решта регіонів перебувають в жовтому рівні епіднебезпеки. Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тисяч населення.

Які області залишаються в червоній зоні / Інфографіка МОЗ

 

Новини про коронавірус у світі 28 грудня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 28 грудня у світі виявили понад 281 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 52 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Іспанія.

П'ята хвиля COVID-19 у Польщі

Джерело: PAP

Польща майже подолала четверту хвилю COVID-19. Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський зазначив, що ситуація у все ще залишається серйозною. У випадку попередніх штамів коронавірусу, період від початку до піка наступної хвилі займав від 2 до 4 місяців. Однак у випадку зі штамом Омікрон передбачається, що пік наступної хвилі може бути в другій половині січня.

Темпи вакциниції проти коронавірусу в Європі

Джерело: Ursula von der Leyen

Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Зараз в країнах ЄС активно триває ревакцинація населення, аби якомога більше людей отримали три щеплення проти COVID-19 та були захищеними проти штаму Омікрон.

Франція посилює карантин

Джерело: BFM TV

Франція посилює карантин на новорічні свята. Уряд вводить нові обмеження, щоб боротися з епідемією та штамами коронавірусу Дельта і Омікрон. Водночас у новорічну ніч французам дозволили вільно пересуватися по містах. При цьому нічні клуби для людей будуть закритими. Також на період свят заборонили їсти в громадському транспорті, включаючи і міжміський. Не можна вживати їжу і у кінотеатрах, театрах та спортивних залах.

Дослідження коронавірусу

Як коронавірус проникає в організм

Джерело: Ohio State News

Вчені з Університету штату Огайо знайшли, як передається SARS-CoV-2 в організмі і оминає захисту імунітету. Експерименти показали, що SARS-CoV-2 обмежує вивільнення вірусних частинок, які можуть бути інактивовані антитілами, і натомість залишається всередині клітинних стінок, поширюючись між клітинами. Це така собі підпільна форма передачі.

Більше тут Прихований від імунітету: знайшли новий шлях проникнення коронавірусу в організм

Наскільки часто хворі Омікроном потребують госпіталізації

Джерело: MedicalXpress

Одразу 2 нових дослідження показали, що хворі з Омікроном на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

Нове ускладнення коронавірусу

Джерело: MedicalxPress

Коронавірус вражає нирки – такий висновок зробила група міжнародних вчених. Інфекція також може завдати довгострокової шкоди ниркам і спричинити фіброз.

Автор: Аліна Оліховська