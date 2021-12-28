Шанси потрапити в лікарню з Омікрон, 2 червоні області: новини про коронавірус 28 грудня

Заражені штамом Омікрон набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації. У червоній зоні карантину залишились дві області. Всього в Україні ревакцинували майже тисячу людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 28 грудня

Статистика захворюваності

Джерело: МОЗ

Впродовж доби 27 грудня в Україні підтвердили 2 248 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 944 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали 4 789 людей.

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Темпи тестування в країні

Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР провели 12 853,

методом ІФА – 1 836.

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.

Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.

Приріст захворюваності по країні:

Київ – 475 хворих;

Вінницька область – 43 хворих;

Волинська область – 84 хворих;

Дніпропетровська область – 102 хворих;

Донецька область – 149 хворих;

Житомирська область – 66 хворих;

Закарпатська область – 55 хворих;

Запорізька область – 82 хворих;

Івано-Франківська область – 46 хворих;

Київська область – 126 хворих;

Кіровоградська область – 54 хворих;

Луганська область – 23 хворих;

Львівська область – 91 хворий;

Миколаївська область – 18 хворих;

Одеська область – 189 хворих;

Полтавська область – 74 хворих;

Рівненська область – 30 хворих;

Сумська область – 56 хворих;

Тернопільська область – 43 хворих;

Харківська область – 180 хворих;

Херсонська область – 16 хворих;

Хмельницька область – 17 хворих;

Черкаська область – 153 хворих;

Чернівецька область – 60 хворих;

Чернігівська область – 16 хворих.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 649 236 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 28 грудня одужало – 3 437 528 людей. Жертвами коронавірусу стали 95 105 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-щеплень в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу понад 46 тисяч людей. Загалом отримали COVID-щеплення уже понад 14 мільйонів українців. Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.

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Загальні темпи вакцинальної кампанії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:

з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,

отримали дві дози – 13 447 292 людини,

отримали додаткову дозу – 2 208 людей,

ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом провели 28 055 523 щеплення.

Довідка! Ревакцинальна (бустерна) доза – щеплення, яке проводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу.

Натомість додаткова доза – щеплення з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин.

Якими вакцинами робили щеплення найчастіше

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,

Coronavac – 4 767 498;

AstraZeneca – 1 618 088;

Moderna – 1 460 305,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

У червоній зоні карантину залишились дві області

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 28 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька. Київ та решта регіонів перебувають в жовтому рівні епіднебезпеки. Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тисяч населення.

Які області залишаються в червоній зоні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 28 грудня