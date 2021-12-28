Шанси потрапити в лікарню з Омікрон, 2 червоні області: новини про коронавірус 28 грудня
Джерело:24 канал
Заражені штамом Омікрон набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації. У червоній зоні карантину залишились дві області. Всього в Україні ревакцинували майже тисячу людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 28 грудня
Статистика захворюваності
Джерело: МОЗ
Впродовж доби 27 грудня в Україні підтвердили 2 248 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 944 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали 4 789 людей.
Увага Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців
Темпи тестування в країні
Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР провели 12 853,
- методом ІФА – 1 836.
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.
Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.Загальна статистика! Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 649 236 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 28 грудня одужало – 3 437 528 людей. Жертвами коронавірусу стали 95 105 людей.
Приріст захворюваності по країні:
- Київ – 475 хворих;
- Вінницька область – 43 хворих;
- Волинська область – 84 хворих;
- Дніпропетровська область – 102 хворих;
- Донецька область – 149 хворих;
- Житомирська область – 66 хворих;
- Закарпатська область – 55 хворих;
- Запорізька область – 82 хворих;
- Івано-Франківська область – 46 хворих;
- Київська область – 126 хворих;
- Кіровоградська область – 54 хворих;
- Луганська область – 23 хворих;
- Львівська область – 91 хворий;
- Миколаївська область – 18 хворих;
- Одеська область – 189 хворих;
- Полтавська область – 74 хворих;
- Рівненська область – 30 хворих;
- Сумська область – 56 хворих;
- Тернопільська область – 43 хворих;
- Харківська область – 180 хворих;
- Херсонська область – 16 хворих;
- Хмельницька область – 17 хворих;
- Черкаська область – 153 хворих;
- Чернівецька область – 60 хворих;
- Чернігівська область – 16 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Статистика COVID-щеплень в Україні
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу понад 46 тисяч людей. Загалом отримали COVID-щеплення уже понад 14 мільйонів українців. Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.
Актуально В Україні впала захворюваність на коронавірус
Загальні темпи вакцинальної кампанії
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,
- отримали дві дози – 13 447 292 людини,
- отримали додаткову дозу – 2 208 людей,
- ревакцинальну дозу – 990 людей.
Загалом провели 28 055 523 щеплення.
Довідка! Ревакцинальна (бустерна) доза – щеплення, яке проводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу.
Натомість додаткова доза – щеплення з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин.
Якими вакцинами робили щеплення найчастіше
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
- Coronavac – 4 767 498;
- AstraZeneca – 1 618 088;
- Moderna – 1 460 305,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
У червоній зоні карантину залишились дві області
Джерело: МОЗ
В Україні станом на 28 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька. Київ та решта регіонів перебувають в жовтому рівні епіднебезпеки. Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тисяч населення.
Новини про коронавірус у світі 28 грудня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 28 грудня у світі виявили понад 281 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 52 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Іспанія.
П'ята хвиля COVID-19 у Польщі
Джерело: PAP
Польща майже подолала четверту хвилю COVID-19. Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський зазначив, що ситуація у все ще залишається серйозною. У випадку попередніх штамів коронавірусу, період від початку до піка наступної хвилі займав від 2 до 4 місяців. Однак у випадку зі штамом Омікрон передбачається, що пік наступної хвилі може бути в другій половині січня.
Темпи вакциниції проти коронавірусу в Європі
Джерело: Ursula von der Leyen
Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Зараз в країнах ЄС активно триває ревакцинація населення, аби якомога більше людей отримали три щеплення проти COVID-19 та були захищеними проти штаму Омікрон.
Франція посилює карантин
Джерело: BFM TV
Франція посилює карантин на новорічні свята. Уряд вводить нові обмеження, щоб боротися з епідемією та штамами коронавірусу Дельта і Омікрон. Водночас у новорічну ніч французам дозволили вільно пересуватися по містах. При цьому нічні клуби для людей будуть закритими. Також на період свят заборонили їсти в громадському транспорті, включаючи і міжміський. Не можна вживати їжу і у кінотеатрах, театрах та спортивних залах.
Дослідження коронавірусу
Як коронавірус проникає в організм
Джерело: Ohio State News
Вчені з Університету штату Огайо знайшли, як передається SARS-CoV-2 в організмі і оминає захисту імунітету. Експерименти показали, що SARS-CoV-2 обмежує вивільнення вірусних частинок, які можуть бути інактивовані антитілами, і натомість залишається всередині клітинних стінок, поширюючись між клітинами. Це така собі підпільна форма передачі.
Більше тут Прихований від імунітету: знайшли новий шлях проникнення коронавірусу в організм
Наскільки часто хворі Омікроном потребують госпіталізації
Джерело: MedicalXpress
Одразу 2 нових дослідження показали, що хворі з Омікроном на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.
Нове ускладнення коронавірусу
Джерело: MedicalxPress
Коронавірус вражає нирки – такий висновок зробила група міжнародних вчених. Інфекція також може завдати довгострокової шкоди ниркам і спричинити фіброз.