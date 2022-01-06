Бустерна вакцинація в Україні, Омікрон пішов від мишей: новини про коронавірус 6 січня
Джерело:24 канал
В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за добу понад 6,6 тисячі хворих. В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років. Знайшли нові деталі походження штаму Омікрон: у всьому винні миші. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 січня.
Новини про коронавірус в Україні 6 січня
В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за добу понад 6,6 тисячі хворих
За минулу добу в Україні виявили 6 632 хворих на коронавірус, серед них 240 дітей та 182 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.
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Ситуація з тестуванням в країні
Впродовж минулої доби в країні провели 70 059 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 32 812,
- методом ІФА – 4 943,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.
Темпи поширення недуги:
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 689 291 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 6 січня 2022 року одужали 3 500 914 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
На жаль, жертвами коронавірусу стали 96 896 мешканців країни.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник
- Київ – 1 173;
- Вінницька область – 255;
- Волинська область – 73;
- Дніпропетровська область – 216;
- Донецька область – 298;
- Житомирська область – 201;
- Закарпатська область – 281;
- Запорізька область – 172;
- Івано-Франківська область – 290;
- Київська область – 250;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 100;
- Львівська область – 400;
- Миколаївська область – 122;
- Одеська область – 379;
- Полтавська область – 305;
- Рівненська область – 235;
- Сумська область – 227;
- Тернопільська область – 173;
- Харківська область – 397;
- Херсонська область – 127;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 252;
- Чернівецька область – 162;
- Чернігівська область – 102.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За добу бустер отримали 4 тисячі людей: детально про вакцинацію в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 105 тисяч людей. Зокрема, понад 4 тисячі українців отримали бустерне щеплення. Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу 14 778 319 людей, повністю імунізовані 13 905 862 людини. Додатковою дозою щепилися 5 399 людей, а ревакцинувалися – 11 596.
В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Відтепер усі щеплені проти COVID-19 громадяни у віці від 18 років можуть зробити бустерну дозу вакцини. Незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина, перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати введення бустера. Згенерувати новий документ можна буде у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року.
Новини про коронавірус у світі 6 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 6 січня у світі виявили понад 297 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,46 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина.
Дослідження коронавірусу
Знайшли нові деталі походження штаму Омікрон: у всьому винні миші
Джерело: MedicalXpress
Дослідники повідомили про нові інтригуючі докази можливого походження штаму Омікрон від мишей. Їхня стаття суперечить поширеній теорії, яка стверджує, що він розвинувся під час тривалої інфекції в пацієнта з слабким імунітетом. Їхня головна ідея полягає в тому, що миша могла якимось чином заразитися вірусом людини, після чого вірус розвинувся у всіх або багатьох зі своїх 45 нових мутацій, а потім знову передався людям.
Вакцина нового покоління: як працює щеплення пластиром з мікроголками
Джерело: НВ
У Швейцарії та Великій Британії стартують випробування вакцини проти COVID-19 другого покоління, яка формує так званий Т-клітинний імунітет. Це вакцина-пластир з мікроголками, який легко приклеюється до шкіри. Вакцина діє використовуючи Т-клітини імунної системи, які здатні впізнавати та знищувати уражені вірусом клітини організму.
У дітей, які народилися під час пандемії COVID-19, виявили затримку в розвитку
Джерело: JAMA Pediatrics
Дослідники зі США провели експеримент і виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками.
Актуально Англія спрощує умови в'їзду для вакцинованих туристів: що зміниться
Чим відрізняються симптоми Омікрону у невакцинованих та вакцинованих людей
Джерело: MedicalXpress
Штам Омікрон тепер становить більшість нових випадків у Сполучених Штатах. У науковій літературі є повідомлення про те, що коли пацієнти вакцинуються, симптоми загалом набагато слабші. Вони більше відповідають типовій застуді. У засобах масової інформації багато говорять про те, що нежить або закладеність набагато трапляється частіше при Омікроні. Натомість у невакцинованих людей Омікрон має схожий перебіг з Дельтою і всіма попередніми варіантами. Він часто призводить до госпіталізації людей без щеплення і навіть смерті. Тому не варто його сприймати як звичайну застуду.