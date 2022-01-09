Одна область стала "помаранчева", неочевидний симптом: новини про коронавірус 9 січня
Джерело:24 канал
В Україні традиційно після свят фіксують зниження захворюваності на коронавірус – добовий приріст інфікованих менш як 3 тисячі. Центри вакцинації працюють у звичному режимі. МОЗ оновило карантинне зонування – в помаранчеву зону перейшла одна область. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 січня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 9 січня в Україні добовий показник захворюваності на COVID-19 – 2 810. До лікарень госпіталізували 840 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 75 пацієнтів. Натомість видужали – 2 818 людей.
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Охоплення тестування населення
Спад захворюваності в країні традиційний під час свят. Другу добу поспіль добовий приріст інфікованих близько 3 тисяч, тоді як, 6 січня він був понад 6,6 тисячі.
Також лабораторії провели значно менше тест, ніж у будні. Так, якщо того ж 6 січня було проведено понад 70 діагностик, то вчора – 27 075. Зокрема:
- методом ПЛР — 12 568,
- методом ІФА — 2 116,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391.
Загальні темпи поширення COVID-19 в країні
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 702 473 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 9 січня одужали 3 511 269 людей. Втім, на жаль, 97 239 людей померли від ускладнень COVID-19.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 437;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 45;
- Дніпропетровська область – 73;
- Донецька область – 85;
- Житомирська область – 79;
- Закарпатська область – 45;
- Запорізька область – 16;
- Івано-Франківська область – 150;
- Київська область – 193;
- Кіровоградська область – 62;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 257;
- Миколаївська область – 62;
- Одеська область – 131;
- Полтавська область – 126;
- Рівненська область – 55;
- Сумська область – 117;
- Тернопільська область – 131;
- Харківська область – 128;
- Херсонська область – 29;
- Хмельницька область – 75;
- Черкаська область – 78;
- Чернівецька область – 114;
- Чернігівська область – 104.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Понад 18 тисяч українців зробили бустерне щеплення проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Центри вакцинації населення проти COVID-19 відновили роботу. Впродовж минулої доби щеплення отримали майже 27 тисяч людей. Зокрема, першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей. Ще 314 людей отримали додаткову дозу, а 2 193 людини – бустерне щеплення.
Щеплення проводили 339 мобільних бригад з імунізації, 2 137 пункти щеплення та 384 центри вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 18 914 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 919,
- Moderna – 2 483,
- AstraZeneca – 634.
Зауважимо, що найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (4 335) області та в Києві (2 198).
Від початку вакцинальної кампанії, яка триває з 24 лютого 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусу 14 807 336 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини,
- отримали дві дози – 13 968 123 людини.
Крім того, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.
Загалом проведено 28 799 967 щеплень.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Херсонська область перейшла у помаранчеву зону карантину
Джерело: МОЗ
Станом на 9 січня Херсонська область перейшла у помаранчевий рівень епіднебезпеки. В області перевищено рівень госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. При цьому рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тисяч населення.Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей.
Усі інші області України залишаються у жовтій зоні.
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Рівень захворюваності
У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тисяч осіб, і є найвищим в країні.
Високий рівень захворюваності також фіксують в Полтавській області – 222 на 100 тисяч населення та Черкаській – 203 на 100 тисяч населення.
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Рівень госпіталізацій
Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1. Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.
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Забезпеченість киснем
Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 16,3%.Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 9 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 9 січня у світі виявили понад 305 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,48 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.
Дослідження про коронавірус
Хриплий голос може бути симптомом COVID-19
Джерело: Health
Окрім підвищення температури, втрати смаку і нюху, у хворих на коронавірус може з'явитись охриплість голосу.
- Дослідження, опубліковане в Journal of Voice показало, що 70 із 160 пацієнтів із COVID-19 мали дисфонію, що є загальним терміном для позначення проблем з мовою, зокрема, хрипоту.
33 пацієнти мали таку проблему понад 2 тижні, ще 11 учасників відчували охриплість голосу більше ніж місяць.
- Інше дослідження в Journal of Voice наводить дані про понад 700 хворих на COVID-19.
З них 188 (або близько 27%) мали дисфонію, при цьому у жінок цей симптом розвивався частіше, ніж у чоловіків.Тобто, дисфонія може виникнути у чверті пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю COVID-19. Відтак, її можна вважати симптомом COVID-19.