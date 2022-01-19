Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID
Джерело:МОЗ
Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 422 дітей та 464 медпрацівників.
Статистика поширення коронавірусу
До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість видужали – 5 413 пацієнтів.
Увага Майже половину населення світу вакцинували проти COVID-19, – ВООЗ
Темпи тестувань
Українські лабораторії здійснили 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 50 298;
- методом ІФА – 6 290;
- досліджень експрес-тестами на антиген – 41 056.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1268;
- Вінницька область – 767;
- Волинська область – 157;
- Дніпропетровська область – 414;
- Донецька область – 483;
- Житомирська область – 258;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 201;
- Івано-Франківська область – 1575;
- Київська область – 491;
- Кіровоградська область – 86;
- Луганська область – 215;
- Львівська область – 956;
- Миколаївська область – 222;
- Одеська область – 534;
- Полтавська область – 470;
- Рівненська область – 568;
- Сумська область – 860;
- Тернопільська область – 528;
- Харківська область – 666;
- Херсонська область – 305;
- Хмельницька область – 625;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 513;
- Чернігівська область – 61.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Станом на 19 січня відомо про 3 567 336 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль стали 98 712 мешканці країни.
До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.
Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.
До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу