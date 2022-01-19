Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID

Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 422 дітей та 464 медпрацівників.

Статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість видужали – 5 413 пацієнтів.

Увага Майже половину населення світу вакцинували проти COVID-19, – ВООЗ

Темпи тестувань

Українські лабораторії здійснили 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 50 298;

методом ІФА – 6 290;

досліджень експрес-тестами на антиген – 41 056.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Станом на 19 січня відомо про 3 567 336 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль стали 98 712 мешканці країни.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу