Коронавірус в Україні: за добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли
Джерело:МОЗ
Станом на 16 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 31 5 13 людей, серед них 2 872 дітей та 992 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 3 640 людей з вираженими симптомами COVID-19, тоді як ще вчора, цей кількість госпіталізованих становила 1 889.
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Впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів. Натомість видужали 27 684 людини.
Українські лабораторії провели 14 1367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема методом ПЛР – 6 2931.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ – 4378 ;
- Вінницька область – 667 ;
- Волинська область – 1012 ;
- Дніпропетровська область – 1952;
- Донецька область – 1757;
- Житомирська область – 957;
- Закарпатська область – 492;
- Запорізька область – 1597;
- Івано-Франківська область – 542;
- Київська область – 1259;
- Кіровоградська область – 541;
- Луганська область – 738;
- Львівська область – 919 ;
- Миколаївська область -928 ;
- Одеська область – 2847;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область -1007 ;
- Сумська область – 1159;
- Тернопільська область – 624;
- Харківська область – 1765 ;
- Херсонська область – 785;
- Хмельницька область – 1439 ;
- Черкаська область – 1112;
- Чернівецька область – 429;
- Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужало – 3 839 314 людей.
Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 103 565 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу