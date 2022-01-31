Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 22 тисячі COVID-хворих
31 січня 2022 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 2 322 людини. На жаль, ще 78 інфікованих померли. Натомість одужали 4 346 пацієнтів.
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Ситуація в регіонах
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Львівській та Хмельницькій областях.
Добовий приріст інфікованих по всій Україні:
- Київ – 1 026;
- Вінницька область – 1 070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1 576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1 006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2 934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1 412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1 331;
- Тернопільська область – 1 124;
- Харківська область – 1 294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2 092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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