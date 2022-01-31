Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 22 тисячі COVID-хворих

31 січня 2022 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 2 322 людини. На жаль, ще 78 інфікованих померли. Натомість одужали 4 346 пацієнтів.

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Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Львівській та Хмельницькій областях. 

Добовий приріст інфікованих по всій Україні: 

  • Київ – 1 026;
  • Вінницька область – 1 070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584;
  • Житомирська область – 1 576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1 006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2 934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1 412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1 331;
  • Тернопільська область – 1 124;
  • Харківська область – 1 294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2 092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Анастасія Кушпіт