Коронавірус в Україні: за добу захворіло майже 13 тисяч людей

Впродовж минулої доби, 23 січня, в Україні захворіли на коронавірус 12 915 людей. Серед інфікованих 1 826 дітей та 224 медпрацівники.

Добова статистика

До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, не вдалося побороти недугу 67 українцям.

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Водночас за минулу добу одужали 2 430 осіб.

Темпи тестування

За добу лабораторії провели 50 680 тестів на виявлення інфекції коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 26 131;

методом ІФА – 2 683;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 866.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1 765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2 036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1 019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина хворих

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українця.

Загалом провели 17 523 330 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу