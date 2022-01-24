Коронавірус в Україні: за добу захворіло майже 13 тисяч людей
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 23 січня, в Україні захворіли на коронавірус 12 915 людей. Серед інфікованих 1 826 дітей та 224 медпрацівники.
Добова статистика
До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, не вдалося побороти недугу 67 українцям.
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Водночас за минулу добу одужали 2 430 осіб.
Темпи тестування
За добу лабораторії провели 50 680 тестів на виявлення інфекції коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 26 131;
- методом ІФА – 2 683;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 866.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 464;
- Вінницька область – 524;
- Волинська область – 251;
- Дніпропетровська область – 349;
- Донецька область – 84;
- Житомирська область – 798;
- Закарпатська область – 304;
- Запорізька область – 63;
- Івано-Франківська область – 1 765;
- Київська область – 256;
- Кіровоградська область – 90;
- Луганська область – 19;
- Львівська область – 2 036;
- Миколаївська область – 209;
- Одеська область – 670;
- Полтавська область – 164;
- Рівненська область – 394;
- Сумська область – 856;
- Тернопільська область – 661;
- Харківська область – 1 019;
- Херсонська область – 142;
- Хмельницька область – 536;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 837;
- Чернігівська область – 267.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина хворих
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українця.
Загалом провели 17 523 330 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу