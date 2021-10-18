Коронавірус у Верховній Раді: скільки нардепів хворіють на COVID-19
18 жовтня 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Україну накрила чергова хвиля коронавірусу. Серед COVID-пацієнтів є і народні депутати.
Під час брифінгу голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді наразі 2 народні депутати хворі на COVID-19. Також недугою інфікували 8 членів апарату парламенту.
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Спікер не назвав прізвищ хворих. Він пояснив, що це конфіденційна інформація. Станом на 17 жовтня 2021 року кількість нардепів становить 422.Нагадаємо! Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що варто дозволити працювати у парламенті варто лише нардепам із COVID-сертифікатами або із негативними результатами ПЛР-тесту.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Упродовж доби, станом на 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 нових випадки COVID-19.
- У лікарню потрапили 3 127 людей. Натомість видужала 3 421 людина.
- Хвороба забрала життя 177 пацієнтів.