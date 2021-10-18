Коронавірус у Верховній Раді: скільки нардепів хворіють на COVID-19

Україну накрила чергова хвиля коронавірусу. Серед COVID-пацієнтів є і народні депутати.

Під час брифінгу голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді наразі 2 народні депутати хворі на COVID-19. Також недугою інфікували 8 членів апарату парламенту.

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Спікер не назвав прізвищ хворих. Він пояснив, що це конфіденційна інформація. Станом на 17 жовтня 2021 року кількість нардепів становить 422.

Коронавірус в Україні: останні новини

Упродовж доби, станом на 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 нових випадки COVID-19.

У лікарню потрапили 3 127 людей. Натомість видужала 3 421 людина.

Хвороба забрала життя 177 пацієнтів.