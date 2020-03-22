Коронавірус в Україні: чому Одеса не може закупити захисні костюми для лікарів

Місцева влада не має права за державні кошти купувати медичні товари, які не отримали ліцензії в Україні, що сильно гальмує області у підготовці до зустрічі COVID-19.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла одеська волонтерка Антоніна Селіна.

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За її словами, область і місто виділили значні кошти на забезпечення лікарень всім необхідним для боротьби з коронавірусом та на допомогу людям. Але закупити товари, які мають міжнародні ліцензії FDA або CE, але не пройшли сертифікацію в Україні, за бюджетні гроші представики місцевоої влади не можуть.

"Тому ми змушені звертатися до комерсантів, які це закуповують і просто оформляють, як подарунок для лікарні", – пояснила волонтерка.

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"Це категорично неправильно, це не історія 2014 року, коли державна казна була порожня і всі змушені були покладатись на волонтерів. У нас є гроші. Але ми не можемо їх витратити на те, що потрібно. Вони просто лежать. Через це у нас зависло дуже багато різних можливостей", –сказала Селіна.

Велика грузинська компанія допомогли мені знайти захисні костюми Honeywell - найвищої якості костюми, які роблять американці. Провалився контракт, тому що через тиждень переговорів, вчора ввечері з'ясувалося, що ми не можемо за бюджетні гроші купити не ліцензований в Україні товар,

– розповіла вона.

Волонтерка наголосила: дуже потрібно, щоб держава тимчасово скасувала цю норму. За її словами, це не перший договір про закупівлю необхідних для лікарів засобів захисту, який зривається через те, що в Україні дуже повільно вирішується це питання.

Ще одна проблема, за її словами, полягає у тому, що для тест-систем ПЛР (лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, яке дозволяє діагностувати зараження коронавірусом, - "24") реагенти може закуповувати лише держава централізовано з Києва.

Грубо кажучи, ми беремо тут в Одесі чи області кров у людини на аналіз і відправляємо її в Київ. Це не правильно. Потрібно зняти монополію на ось цю історію на два місяці щоб могли купити це все самостійно на місцях. У бюджетах гроші є і вони виділені. Якщо потрібно буде – виділимо ще або будемо просити меценатів про допомогу,

– сказала Селіна.

Також, за її словами, керівництвом міста та області зараз розглядається пропозиція, про використання військових наметів для сортування хворих. Якщо приїжджає людина з підозрою на зараження, він не йде відразу не в лікарню, а у ці намети, які стоять поруч. Там беруть аналізи, міряють температуру.

"Якщо корановірус підтвердився, але всі показники адекватні - людину на спеціальному транспорті відвозять додому на самоізоляцію. Якщо стан здоров’я викликає занепокоєння – людину залишають під наглядом на базі однієї з опорних лікарень. Якщо стан погіршується - людини переводять в лікарню на інтенсивну терапію", – розповіла волонтерка.

В Італії сталося те, що сталося, саме тому, що на початковому етапі не було сортування хворих – там госпіталізували всіх, включаючи легких хворих що зі збільшенням кількості заражених призвело до трагедії. Якщо буде сортування - ми зможемо заощадити все ресурси, включаючи найголовніший - людей. У нас не так багато лікарів, медсестер і санітарок,

– наголосила вона.

Що відомо про нестачу тестів і медзасобів для протидії коронавірусу

20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 мільйонів тестів з Китаю.

З України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину. За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.

Через ситуацію із коронавірусом Кабінет Міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.

Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.

Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу