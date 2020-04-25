Коронавірус у Криму: через нестачу місць санаторії перетворять в обсерватори

Окупанти Криму заявляють про потребу в нових обсерваторах для людей з підозрою на коронавірус. Через нестачу місць їх планують облаштувати у санаторіях.

Про те, що частину санаторіїв у Криму перетворять в обсерватори, заявила глава так званого Міністерства праці та соціального захисту Криму Олена Романовська.

Читайте також Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може

Такими темпами нам не вистачає місць, будемо додатково розглядати можливість розгортання обсерваторів у санаторіях,

– зазначила Романовська.

Ставленик російських окупантів Сергій Аксьонов доручив підготувати список санаторіїв, які можна використовувати для обсервації до початку наступного тижня.

"До понеділка (27 квітня – 24 канал) всі резервні площі, які можна пристосувати під обсерватор, подаєте списком, ми їх нормативним актом фіксуємо", – наголосив він. Та додав, що там повинно бути достатньо місця для ліжок.

Коронавірус у Криму: коротко

В окупованому Росією Криму протягом 24 квітня зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Це добовий рекорд за увесь час епідемії.

Загальна кількість хворих на півострові збільшилася до 67. У Севастополі – ще 25 випадків.

Під медичним наглядом перебувають 1 029 людей.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу