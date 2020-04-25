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      Коронавірус у Криму: через нестачу місць санаторії перетворять в обсерватори

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      Через нестачу місць санаторії Криму перетворять в обсерватори
      Через нестачу місць санаторії Криму перетворять в обсерватори / rbc.ua

      Окупанти Криму заявляють про потребу в нових обсерваторах для людей з підозрою на коронавірус. Через нестачу місць їх планують облаштувати у санаторіях.

      Про те, що частину санаторіїв у Криму перетворять в обсерватори, заявила глава так званого Міністерства праці та соціального захисту Криму Олена Романовська.

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      Такими темпами нам не вистачає місць, будемо додатково розглядати можливість розгортання обсерваторів у санаторіях,
      – зазначила Романовська.

      Ставленик російських окупантів Сергій Аксьонов доручив підготувати список санаторіїв, які можна використовувати для обсервації до початку наступного тижня.

      "До понеділка (27 квітня – 24 канал) всі резервні площі, які можна пристосувати під обсерватор, подаєте списком, ми їх нормативним актом фіксуємо", – наголосив він. Та додав, що там повинно бути достатньо місця для ліжок.

      Коронавірус у Криму: коротко

      • В окупованому Росією Криму протягом 24 квітня зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Це добовий рекорд за увесь час епідемії.
      • Загальна кількість хворих на півострові збільшилася до 67. У Севастополі – ще 25 випадків.
      • Під медичним наглядом перебувають 1 029 людей.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Криму Анексія Криму Новини України Новини політики
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