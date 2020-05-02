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      Коронавірус у Подільську: відомі причини спалаху COVID-19

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      Коронавірус у Подільську: причини спалаху COVID-19
      Медики у Подільську, що борються з коронавірусом / Фото з соцмереж Максима Куцого

      Медики розібралися із причинами потужного спалаху коронавірусу у Подільську, що на Одещині. Їх відразу декілька і всі вони, так чи інакше, пов’язані з неналагодженими діями працівників медсфери міста.

      Причини допомогли встановити експерти медицини катастроф, яких відрядили у Подільськ кількома днями раніше. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

      Раніше Спалах COVID-19 у Подільську: ланцюжок заражень вдалося розірвати

      Серед 336 проведених тестів – 25 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Разом із несерйозним ставленням багатьох мешканців міста до обмежень, це призвело до 123 підтверджених випадків захворювання. За таких умов, говорити про пом’якшення карантину — зарано,
      – мовиться у повідомленні.

      Причини спалаху у Подільську:

      • Відсутність якісного обліку інфікованих та контактних осіб;
      • Незадовільна робота сортувального майданчика;
      • Неконтрольоване потрапляння пацієнтів з COVID-19 до лікарень.

      Як у місті стабілізують ситуацію:

      • Налагоджують роботу сортувального майданчика для ефективного контролю поступаючих осіб. Розробляється чіткий маршрут пацієнта. До кожного пацієнта, який звернувся за медичною допомогою, повинні відноситись як до людини з підозрою на COVID 19.
      • Забезпечують суворе дотримання санітарно-епідеміологічного режиму та вимог до обсервації співробітниками лікарні, які контактують із пацієнтами, що інфікувалися коронавірусом.
      • Міська рада має забезпечити експлуатацію очисних споруд, знезараженням стічних вод тощо.
      • Проводять лабораторні обстеження пацієнтів, які перебували на лікуванні в лікарні від початку березня.
      • Провели остаточну дезінфекцію в усіх приміщеннях лікарні та її території із застосуванням дезінфікуючих засобів, що містять активний хлор.


      Медики Подільська, що борються з коронавірусом / Фото з соцмереж Максима Куцого

      "Всі медичні працівники Подільська протестовані на коронавірус. Міська лікарня продовжує приймати пацієнтів із підозрою на COVID-19, районна лікарня — соматичних та ургентних хворих. Ситуація стабільна та контрольована", – додав Куций.

      Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 2 травня на Одещині 329 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали 20 осіб. Померли, на жаль, 3 пацієнти.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Одеси Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Новини політики
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