Коронавірус у Подільську: відомі причини спалаху COVID-19

Медики розібралися із причинами потужного спалаху коронавірусу у Подільську, що на Одещині. Їх відразу декілька і всі вони, так чи інакше, пов’язані з неналагодженими діями працівників медсфери міста.

Причини допомогли встановити експерти медицини катастроф, яких відрядили у Подільськ кількома днями раніше. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Раніше Спалах COVID-19 у Подільську: ланцюжок заражень вдалося розірвати

Серед 336 проведених тестів – 25 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Разом із несерйозним ставленням багатьох мешканців міста до обмежень, це призвело до 123 підтверджених випадків захворювання. За таких умов, говорити про пом’якшення карантину — зарано,

– мовиться у повідомленні.

Причини спалаху у Подільську:

Відсутність якісного обліку інфікованих та контактних осіб;

Незадовільна робота сортувального майданчика;

Неконтрольоване потрапляння пацієнтів з COVID-19 до лікарень.

Як у місті стабілізують ситуацію:

Налагоджують роботу сортувального майданчика для ефективного контролю поступаючих осіб. Розробляється чіткий маршрут пацієнта. До кожного пацієнта, який звернувся за медичною допомогою, повинні відноситись як до людини з підозрою на COVID 19.

Забезпечують суворе дотримання санітарно-епідеміологічного режиму та вимог до обсервації співробітниками лікарні, які контактують із пацієнтами, що інфікувалися коронавірусом.

Міська рада має забезпечити експлуатацію очисних споруд, знезараженням стічних вод тощо.

Проводять лабораторні обстеження пацієнтів, які перебували на лікуванні в лікарні від початку березня.

Провели остаточну дезінфекцію в усіх приміщеннях лікарні та її території із застосуванням дезінфікуючих засобів, що містять активний хлор.



Медики Подільська, що борються з коронавірусом / Фото з соцмереж Максима Куцого

"Всі медичні працівники Подільська протестовані на коронавірус. Міська лікарня продовжує приймати пацієнтів із підозрою на COVID-19, районна лікарня — соматичних та ургентних хворих. Ситуація стабільна та контрольована", – додав Куций.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 2 травня на Одещині 329 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали 20 осіб. Померли, на жаль, 3 пацієнти.