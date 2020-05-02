Коронавірус у Подільську: відомі причини спалаху COVID-19
Медики розібралися із причинами потужного спалаху коронавірусу у Подільську, що на Одещині. Їх відразу декілька і всі вони, так чи інакше, пов’язані з неналагодженими діями працівників медсфери міста.
Причини допомогли встановити експерти медицини катастроф, яких відрядили у Подільськ кількома днями раніше. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.
Раніше Спалах COVID-19 у Подільську: ланцюжок заражень вдалося розірвати
Серед 336 проведених тестів – 25 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Разом із несерйозним ставленням багатьох мешканців міста до обмежень, це призвело до 123 підтверджених випадків захворювання. За таких умов, говорити про пом’якшення карантину — зарано,
– мовиться у повідомленні.
Причини спалаху у Подільську:
- Відсутність якісного обліку інфікованих та контактних осіб;
- Незадовільна робота сортувального майданчика;
- Неконтрольоване потрапляння пацієнтів з COVID-19 до лікарень.
Як у місті стабілізують ситуацію:
- Налагоджують роботу сортувального майданчика для ефективного контролю поступаючих осіб. Розробляється чіткий маршрут пацієнта. До кожного пацієнта, який звернувся за медичною допомогою, повинні відноситись як до людини з підозрою на COVID 19.
- Забезпечують суворе дотримання санітарно-епідеміологічного режиму та вимог до обсервації співробітниками лікарні, які контактують із пацієнтами, що інфікувалися коронавірусом.
- Міська рада має забезпечити експлуатацію очисних споруд, знезараженням стічних вод тощо.
- Проводять лабораторні обстеження пацієнтів, які перебували на лікуванні в лікарні від початку березня.
- Провели остаточну дезінфекцію в усіх приміщеннях лікарні та її території із застосуванням дезінфікуючих засобів, що містять активний хлор.
Медики Подільська, що борються з коронавірусом / Фото з соцмереж Максима Куцого
"Всі медичні працівники Подільська протестовані на коронавірус. Міська лікарня продовжує приймати пацієнтів із підозрою на COVID-19, районна лікарня — соматичних та ургентних хворих. Ситуація стабільна та контрольована", – додав Куций.
Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 2 травня на Одещині 329 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали 20 осіб. Померли, на жаль, 3 пацієнти.