Коронавірус вдарить по "Укроборонпрому"

Світова економічна криза, яку спричинив вірус Covid-19, може завдати значних збитків підприємствам "Укроборонпрому". Прибуток у 30%, на який очікували цього року, – під загрозою.

До спалаху коронавірусу ситуація в "Укроборонпромі" була стабільною, повідомляє Укрінформ. Як зазначив гендиректор концерну Айварас Абромавичус, авіабудівний гігант "Антонов" не мав жодних проблем, адже літаки концерну здійснювали у рік нестандартних перевезень вантажів на суму 200 мільйонів доларів.

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Зараз відбувається значне коригування польотів через епідемію. Крім того, уже скасовані міжнародні виставки у Катарі та Малайзії, у яких мав брати участь концерн.



Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус / Фото Цензор.НЕТ

Абромавичус також додав, що в "Укроборонпромі" розглядають можливість дозволити своїм робітникам працювати дистанційно.

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Що відомо про "Укроборонпром"?Це об'єднання багатопрофільних підприємств оборонної промисловості України.

До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства:

– авіаційної промисловості,

– суднобудівної промисловості,

– оборонної промисловості,

– радіоелектронної промисловості,

– галузей приладобудування і засобів зв’язку,

– боєприпасної галузі,

– галузі спеціальної хімії.

Зверніть увагу! Низка авіакомпаній скасувала і пасажирські перевезення. Через розповсюдження коронавірусу багато світових компаній почали скорочувати та скасовувати рейси:

– У МАУ вирішили зменшити кількість рейсів до 16 країн, а також обмежити частину внутрішніх.

– Авіакомпанія SkyUp має намір перенести старт льотних програм до Італії на червень і загалом зменшити кількість польотів до Ізраїлю.

– Раніше рейси до Італії скасували WizzAir та Ryanair.