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      Коронавірус вдарить по "Укроборонпрому"

      -
      Укроборонпром може зазнати збитків / "Економічна правда"

      Світова економічна криза, яку спричинив вірус Covid-19, може завдати значних збитків підприємствам "Укроборонпрому". Прибуток у 30%, на який очікували цього року, – під загрозою.

      До спалаху коронавірусу ситуація в "Укроборонпромі" була стабільною, повідомляє Укрінформ. Як зазначив гендиректор концерну Айварас Абромавичус, авіабудівний гігант "Антонов" не мав жодних проблем, адже літаки концерну здійснювали у рік нестандартних перевезень вантажів на суму 200 мільйонів доларів.

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      Зараз відбувається значне коригування польотів через епідемію. Крім того, уже скасовані міжнародні виставки у Катарі та Малайзії, у яких мав брати участь концерн.

      Абромавичус
      Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус / Фото Цензор.НЕТ

      Абромавичус також додав, що в "Укроборонпромі" розглядають можливість дозволити своїм робітникам працювати дистанційно.

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      Що відомо про "Укроборонпром"?Це об'єднання багатопрофільних підприємств  оборонної промисловості України. 
      До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства:
      – авіаційної промисловості,
      – суднобудівної промисловості,
      – оборонної промисловості,
      – радіоелектронної промисловості,
      – галузей приладобудування і засобів зв’язку,
      – боєприпасної галузі,
      – галузі спеціальної хімії.

      Зверніть увагу! Низка авіакомпаній скасувала і пасажирські перевезення. Через розповсюдження коронавірусу багато світових компаній почали скорочувати та скасовувати рейси:
      – У МАУ вирішили зменшити кількість рейсів до 16 країн, а також обмежити частину внутрішніх.
      – Авіакомпанія SkyUp має намір перенести старт льотних програм до Італії на червень і загалом зменшити кількість польотів до Ізраїлю.
      – Раніше рейси до Італії скасували WizzAir та Ryanair

      Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України МАУ Укроборонпром
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