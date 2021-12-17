Коронавірусний бум: в Італії – найбільше нових випадків COVID-19 за 9 місяців

Коронавірус не відступає. В Італії зареєстрували найбільшу кількість щоденних випадків захворювання за останні 9 місяців.

Коронавірсу в Італії

Зокрема, у четвер, 16 грудня, влада Італія повідомила про 26 109 нових заражень. Це найвищий показник, починаючи з 12 березня. Тоді зафіксували 26 790 випадків.

До слова Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Ще 123 особи померли від причин, пов'язаних з COVID-19, за останню добу. Це на 73% більше, ніж 71 людина, яка померла в 3 тижні тому.

Також відомо, що нинішній показник становить 90% від 13 756 нових випадків захворювання в Італії три тижні тому.

Обмеження в Італії

В країні віж 6 грудня набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження. Вони передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих.

Лише тим, хто пройшов вакцинацію або одужав від COVID-19, дозволено їсти в закритих приміщеннях в ресторанах, ходити в кіно, гуляти в клубах і відвідувати футбольні матчі на стадіоні.

Ці правила діятимуть до 15 січня.

Обмеження на в'їзд

На тлі таких показників влада Італії заборонила виїжджати навіть вакцинованим туристам з України. Зокрема і через поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Нові обмеження почнуть діяти вже в ніч на 16 грудня та триватимуть, як мінімум, до 31 січня 2021 року.

Останні обмеження у світі через штам Омікрон: основне

Україна вирішила посилити каранинні обмеження через штам коронавірусу Омікрон. Рішення ухвалили з 3 грудня.

Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Малаві.

Швейцарія також запровадила 10-денний карантин для тих, хто подорожує з країн, де вже виявили цю інфекцію. Однак виняток зробили тільки для футболістів.

Також обмеження ввела і сусідня Польща. Там нові правила запровадили з 6 грудня. Проте невідомо, про які саме обмеження мовиться. Проте вони точно стосуватимуться невакцинованих проти коронавірусу.

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