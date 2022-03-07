У Коростені окупанти влучили у будівлю Червоного Хреста

Ворог вночі 7 березня атакував Коростень. В результаті авіаудару пошкоджено приміщення Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

Про це у себе на сторінці фейсбук повідомила організація. Там запевнили, що продовжать роботу у звичному режимі.

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Дуже сумно дивитися на руйнування, але нас це не зламає, ми продовжуємо працювати у звичному режимі і не припиняємо збір допомоги нашим бійцям,

– написали в Червоному Хресті.



Обстріляна будівля в Коростені / Фото Червоного Хреста Коростеня

Внаслідок нічного обстрілу у Коростені, що на Житомирщині, пошкоджені вікна у школі, одна особа постраждала. Свої домівки були змушені покинути 400 дітей з Коростеня – їх відправили до Франції.

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