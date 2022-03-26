З Коростеня на Житомирщині евакуювалися майже всі люди, які побажали виїхати з міста

У Коростені завершується евакуація мирного населення. Останній рейс з міста поїде 28 березня.

З міста виїхали жінки та діти. Їх відправляють в західні області України, до Польщі та до Франції. Остання також готує гуманітарну допомогу з ліками, щоб передати у Коростень.

Зауважте Евакуаційні рейси по Україні та за кордон: УЗ опублікувала графік на 26 березня

Міський голова Володимир Москаленко заявив, що 28 березня з міста поїде останній евакуаційний рейс з охочими покинути Коростень. До французького міста Бурж відправлять 101 людину – жінок та дітей. До слова, Бурж – місто-побратим Коростеня.

Уже сьогодні автобуси виїдуть з Франції до кордону Польщі з Україною. Саме там вони заберуть мешканців Коростеня.

Також Москаленко повідомив, що в Бужі збирають медикаменти, щоб привезти їх до Коростеня.

З французами ми практично кожен день проводимо відеопереговори. Вони зараз формують для нас допомогу медикаментами і ці медикаменти везуть автобуси, які прийматимуть наших жінок та дітей, тобто 29 березня ми вже фактично будемо ці медикаменти мати, список найменувань вже узгодили,

– заявив Москаленко.

Цікаво – Арестович прокоментував вивезення українців на Росію: дивіться відео