Вбивали, ґвалтували й катували: захист "Коростишівської банди" затягує розгляд справи у суді

Суд у Житомирі вперше за пів року почав розгляд справи так званої "Коростишівської банди". До цього сторона захисту намагалася затягнути слухання та переносила їх аж 9 разів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет ТСН.

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Що відомо про справу "Коростишівської банди"

У справі так званої "Коростишівської банди" фігурують близько 10 осіб. 8 підозрюваних привели до зали Королівського районного суду з-під варти, а ще 2 прийшли з-під домашнього арешту.

Кожному з підсудних інкримінують по декілька злочинів. Вони фігурують від 5 до 15 кримінальних епізодів за різними статтями. І це перший за пів року судового процесу розгляд справи по суті.

Окрім вимагання та побиття, підозрюваним також інкримінують викрадення людей, залякування, зґвалтування, зберігання наркотиків, незареєстрованої зброї та навіть убивство військового. СБУ та Нацполіція зібрали значний масив доказів, проте обвинувачені своєї провини не визнають. Навіть ті, кого затримали безпосередньо на місці злочину – під час ударів битою зв'язаного чоловіка, або під час нападу на силовиків під час затримання.

Слідство називає Анатолія Моргунова ватажком організованої злочинної групи, нині відомої як "Коростишівська банда". Вона понад десять років тому частково засвітилася під час розбірок на нелегальних бурштинових копальнях. Дехто з її членів уже отримав тюремні терміни, а зараз вони фігурують в інших кримінальних провадженнях за діяння, скоєні у 2016 – 2023 роках.

Військовослужбовець 95-ї бригади ЗСУ розповів, що ця організована злочинна група знущалася з нього кілька місяців, вимагаючи вигаданий борг, а також постійно залякувала його вагітну дружину. Іншого військового, учасника АТО, за схожими вимогами, як розповідають слідчі, було забито кастетами.

Окрім того, на березі річки Тетерів, сталася наруга над двома дівчатами, яких викрали просто біля стін педагогічного технікуму.

Під час попередніх засідань у справі в залі суду був присутній Олександр Круглецький. Він – потерпілий. За наполегливою "пропозицією" Моргунова будує для нього заміський готель, вкладаючи власні кошти. Йому обіцяють повернути гроші, але роблять це частково або й не повертають зовсім. Коли він нагадує про борг, його залякують і б’ють. Лише після затримання банди та її ватажка СБУ Олександр наважився звернутися до правоохоронців із заявою про злочин.

Згодом Олександр ще й нібито повинен був віддати банді гроші. Вигаданий борг сягав мільйонів гривень.

Як пройшов безпосередній розгляд цієї справи

Усі рішення суду обвинувачені сприймають стримано або з посмішкою. Один із сьогоднішніх свідків, співробітник СБУ, розповідає, що під час обшуку фігуранти намагалися завадити процесуальним діям і почали бійку. Підсудні заперечують і час від часу кидають нецензурні репліки.

Адвокати у своїх питаннях роблять акценти на тому, чи мали правоохоронці право затримувати обвинувачених, чи належно проводили слідчі дії із вилучення гранат, або чи мали маршрутні листи на пересування до місця, де вели обшуки. Про склад злочину чи моменти вилучення зброї або наркотичних речовин не говорять зовсім.

У прокуратурі ж кажуть, це схоже на затягування розгляду справи, як це було в попередні 8 засідань, коли подавалися клопотання про вилучення з обвинувального листа певних слів, нібито не українських, або потреба поспілкуватися зі священником для обвинувачених, або системна неявка адвокатів, бо саме за їхніми клопотаннями було перенесено більшість засідань.

Підозрювані та захисники тривалий час, справу направлено було у липні 2024 року до суду, всіляко намагаються уникнути наступної стадії судового розгляду, а саме дослідження доказів. Тобто, є можливість допитати в безпосередньо відкритому судовому засіданні і свідків, і потерпілих, і дослідити висновки чисельних експертиз, ознайомитись з чисельними слідчими експериментами,

– сказав Андрій Ткачук, керівник управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією Житомирської облпрокуратури.

Також на судовому засіданні є можливість переглянути відео, бо підсудні фільмували свої злочинні дії, аби згодом шантажувати потерпілих. До цієї частини судового процесу зможуть перейти тільки коли заслухають усіх свідків та потерпілих, а їх 22.

Наступне засідання призначили на 24 лютого. Зважаючи на тяжкість обвинувачення, обвинувачуваним загрожує від 12 років за ґратами й аж до довічного.