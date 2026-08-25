Україна поступово програє війну та має кілька місяців на зміни, – Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна втрачає перевагу у війні. За його словами, Київ має кілька місяців, щоб прийняти ключові рішення, необхідні для зміни ситуації на свою користь.

Про це ексчиновник розповів у інтерв'ю Reuters.

Що сказав Федоров?

Ексміністр оборони наголосив, що Україна не має загального бачення того, як виграти війну. Він сказав, що країну гальмує нездатність до інновацій.

Федоров додав, що вкорінена корупція та мережі покровительства, а також "відсутність політичної незалежності в державних інституціях" також стримують розвиток України.

Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу майбутню траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо,

– заявив Федоров.

Він зазначив, що Україна зберігає всі шанси перемогти, проте для цього їй необхідний план завершення війни.

В Офісі президента відповіли на заяву Федорова. Там зазначили, що під час перебування на посаді міністра оборони ексчиновник мав зовсім інше бачення.

У неділю, 23 серпня, Федоров коментував останні корупційні скандали та можливу причетність до них президента України. Колишній міністр сказав, що саме Володимир Зеленський має відповісти, чи був він обізнаний із корупційними справами в уряді.