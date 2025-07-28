Корпус Білецького взяв відповідальність за критичну ділянку фронту: Бутусов назвав результати

Третій армійський корпус під командуванням Андрія Білецького був розгорнутий одним із перших і у критичній ситуації взяв відповідальність за смугу у приблизно 120 кілометрів на рубежі ріки Оскіл: наступ противника суттєво сповільнено, а наші втрати скоротились удвічі.

Як інформує 24 Канал, про це повідомив Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.net, військовослужбовець бригади "Хартія".

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Посилаючись на дані DeepStateMap, він повідомив, що з 1 січня по 4 червня 2025 року окупанти досягли тут найбільшого просування, захопивши 198 квадратних кілометрів. З 4 червня ця смуга була передана під командування Білецькому. За півтора місяця, у червні – липні, ворогу вдалось захопити 16 квадратних кілометрів, але в результаті контратак Третій корпус звільнив 8 квадратних кілометрів.

Я маю детальну інформацію по безповоротних втратах, статистика така: середньомісячні втрати знизились порівняно з "докорпусним" часом приблизно удвічі. Це щодо середньомісячних втрат з 1 січня по 4 червня,

– написав Бутусов.

При цьому у червні інтенсивність бойових дій збільшилась. Корпус не отримував значних поповнень особового складу, поставки снарядів і дронів не збільшували – 90% його дронів куплені на кошти меценатів та донати українців.

Що допомогло змінити ситуацію?

Бутусов називає кілька факторів успіху. Командування корпусу сформовано з кадрів Третьої штурмової бригади. Білецький змінив тактику дій в обороні на усій смузі: припинені зустрічні бої та безперервні контратаки. Прибрали хаос на передньому краю, грамотно організували взаємодію БпЛА, артилерії та розвідки усіх типів. Командир корпусу отримав широкі повноваження з просування командних кадрів – між командирами на усіх ланках зникла брехня у доповідях по обстановці й покращилась взаємодія.

Андрій Білецький довів, що компетентний командир боєздатної бригади, якщо отримує повноваження з самостійної організації роботи та хоча б мінімальну довіру та підтримку керівництва, може протягом двох місяців суттєво покращити результати бойових дій на великій смузі фронту,

– написав Бутусов.

На його думку, головна причина продовження наступу росіян – це насамперед проблеми управління та організації наших військ. Він закликав до активнішого розгортання корпусів, ліквідації тактичних груп, довіри до командирів корпусів, планового щомісячного посилення людьми, дронами та боєприпасами. У короткі терміни це дозволить покращити обстановку на фронті, знизить наші втрати та збільшить втрати ворога.