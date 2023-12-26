В Україні закінчують формувати Корпус морської піхоти: які функції він виконуватиме

В Україні працюють над створенням Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ. Один з проєктів організаційно-штатної структури вже затверджено.

У Морській піхоті зауважили, що така структура дозволить більш ефективно застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави.

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23 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. У Морській піхоті зауважили, що цей корпус дозволить планувати операції та керувати силами, забезпечувати їх в наступі та обороні.

Створення Корпусу морської піхоти є важливим кроком, який спрямований на посилення обороноздатності та забезпечення національної безпеки в умовах відбиття широкомасштабної агресії Росії. Іншими словами, морська піхота стане ще більш потужною силою у боротьбі з російськими окупантами,

– зазначили у Морській піхоті.

ВМС розробили кілька проєктів

Офіцери та сержанти Командування морської піхоти розробили декілька проєктів організаційно-штатної структури. Нещодавно було затверджено один із них.

Разом з тим, починаючи з травня, паралельно із виконанням завдань з відсічі широкомасштабної агресії, проводилась копітка робота щодо створення та комплектування нових військових частин,

– повідомили у ВМС.

Повідомляється, що Корпус морської піхоти призначать для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Це означає, що він матиме відповідний комплект військ (сил) і буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Які завдання виконуватиме новостворений Корпус

Серед основних завдань Корпусу буде здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ (сил) згідно зі стандартами НАТО, а саме оперативне планування застосування наземного компонента (Land Component Command – LCC) міжвидового угруповання (Joint Task Forces – JTF) при проведенні операції.

Крім того, це проведення наступальних, штурмових або десантних дій в акваторіях/басейнах річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

Хто увійде до складу Корпусу

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Мало того, планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ми не можемо розповісти про це детальніше.

Командування морської піхоти теж зазнає трансформації

Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти покладуть функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань.

Також Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо.