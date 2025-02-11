Залужний пропонував перейти на корпусну систему у 2022 році: ВВС пише, що його не підтримали

В Україні розпочалася велика армійська реформа, яка передбачає перехід на корпусну структуру. Проте про таку потребу ще у 2022 році говорив тодішній головком Валерій Залужний.

Проте тоді пропозиція генерала не отримала підтримки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.

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Що відомо про впровадження корпусної системи

Так, у своєму матеріалі про велику реформу ЗСУ і як саме армійські корпуси можуть змінити війну видання журналісти зазначають, що запровадити постійні корпуси для покращення управління бригадами ще у 2022 році пропонував попередній головком Валерій Залужний.

Але тоді ця пропозиція підтримки у керівництва держави не знайшла,

– зазначається у тексті.

Про перехід на корпусну структуру у ЗСУ почали говорити ще у листопаді 2024 року. А офіційно про це оголосили Зеленський та Сирський 3 лютого 2025 року.

Згодом у дописі до річниці перебування на посаді головкома Олександр Сирський зазначив, що практичне формування нових армійських корпусів уже почалося.

"Попри те, що реформу доводиться втілювати просто на марші, ми послідовно та впевнено рухаємось цим шляхом. У перспективі вибудуємо чітку корпусну структуру", – вказав він.