Багато деталей непублічні: яка найважча частина переходу армії на корпуси

Українська армія поступово переходить на корпусну систему управління, однак цей процес пов'язаний із серйозними викликами. Це пов'язано з тим, що більшість бригад нині залучені на фронті, а коли корпуси будуть переходити у свої зони відповідальності, знадобляться ротації.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу – "Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система".

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З якими викликали стикається Україна під час переходу армії на корпуси

Наразі новостворені корпуси активно працюють над організацією системи управління, а також створенням всіх потрібних умов для їхнього функціонування. Водночас багато деталей, з об’єктивних причин, залишаються непублічними.

Однак у переході української армії на корпуси все ж є проблема. Адже абсолютна більшість бригад, котрі увійшли до нових корпусів, зараз безпосередньо виконують завдання на різних напрямках фронту. А це означає, що, коли корпуси будуть переходити у свої зони відповідальності, знадобляться ротації.

Дійсно, для того, щоб утримувати смугу відповідальності та воювати корпусами, українській армії доведеться переміщати бригади по всій лінії фронту. У цьому є ризики, адже росіяни часто використовують момент ротації українських підрозділів і проривають оборону. Тож діяти потрібно буде швидко, але обережно,

– пояснює офіцер 1-го корпусу НГУ "Азов", "Доцент".

Наприклад, якщо бригада А зараз воює на Сумщині, бригада Б – на Донеччині, а новий корпус має працювати на Харківщині, то обидва підрозділи потрібно перемістити на ту ділянку, за яку відповідає корпус.

Водночас бригади В, Г і Ґ, які тримають позиції на Харківщині, потрібно вивести й відправити у зони відповідальності їхніх корпусів. Це складний процес, адже під час ротацій позиції стають особливо вразливими. Тому, хоча командування намагається мінімізувати переміщення, повністю уникнути їх неможливо.

Щоб перехід на корпусну систему був безпечним, потрібен зважений підхід і чітке планування з боку Генштабу й командирів корпусів. Головне завдання – зберегти стійкість фронту.

Цікаво, що заступник командира З-ї ОШБр Максим Жорін наголошує, що для української армії та офіцерів переведення на корпуси – це принципово нова історія. Військовий зауважує, що зараз в нашій державі формують перші корпуси, на досвіді та прикладі яких далі всі інші корпуси будуть робитися набагато швидше і легше.

Жорін пояснив, що це той прорив, на який треба трохи часу та зусилля.