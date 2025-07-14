Тоді десантники підуть у наступ: Герой України назвав, що змінить хід війни

Командир 8 корпусу Десантно-штурмових військ Дмитро Волошин розповів, як у ДШВ впроваджують корпусну систему. Він висловив надію, що десантники зможуть не тільки оборонятися, але й наступати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Волошина "Новинарні".

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Як корпусна система допоможе Україні піти у наступ?

Навесні 2025 року Героя України Дмитра Волошина призначили командиром новоствореного 8 корпусу ДШВ. До того йшлося тільки про корпусну систему в Сухопутних військах.

Журналістка запитала, як зміниться застосування військових частин на полі бою із запровадженням корпусної системи в ЗСУ.

Я маю дуже велику надію, що мені визначать задачу бути ударним угрупованням. Чесно. Хоч як би це пафосно звучало, але я дуже цього хочу – бо це єдиний шлях якось звільняти землю. І ми ж десантники. Це наш профіль – наступати. Мені оборона не подобається – вона несе за собою втрати і розчарування. А наступ несе за собою втрати противника і його розчарування,

– відповів Дмитро Волошин.

Він наголосив, що "є всі передумови до того, щоб десь бити". Росіяни зосереджують сили не по всій протяжності фронту. Є декілька ділянок, де окупанти не концентрують зусилля. На думку командира, саме там "треба спробувати вщипнути" ворога.

Сподівання на майбутній наступ Волошин пов'язує саме із корпусами.

"Я сподіваюся, що коли корпуси зайдуть на виконання завдань (це десь найближчим часом станеться), то, можливо, тоді вивільниться ряд військових частин, і я зможу підготувати їх до наступу. І буде воля військового керівництва на це, і ми десь почнемо бити", – пояснив він.

До слова, якраз ротацію бригад вважають головним викликом створення корпусів у ЗСУ.