Найбільша реформа під час війни: які будуть корпуси та як їх формують

В Україні формують корпусну систему у війську. Під час війни це є найбільшою реформою. 24 Канал поговорив з військовими, щоб зрозуміти, як і навіщо відбувається цей процес.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система".

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Що відомо про формування корпусної системи в Україні

ЗСУ будуть складатися з 20 корпусів різних родів військ – більшість корпусів буде у Сухопутних військах.

Офіційно оголошено про три нові корпуси:

1 корпус НГУ "Азов" на базі однойменної 12 бригади спецпризначення (командир – Денис Прокопенко "Редіс");

2 корпус НГУ "Хартія" на базі однойменної 13 бригади оперативного призначення (командир – Ігор Оболєнський, "Корнет");

3 армійський корпус ЗСУ на базі 3 окремої штурмової бригади (командир – Андрій Білецький).

У Національній гвардії України сформовано два корпуси на базі "Азову" та "Хартії".

Кілька бригад, об'єднаних у корпус, отримують спільне командування – єдиний штаб і командира корпусу. Це дозволяє уникнути раніше поширеної практики, коли підрозділи НГУ були розосереджені по різних напрямках фронту та підпорядковувалися різним структурам. Відтепер вони діятимуть як єдина бойова сила під централізованим керівництвом, що сприятиме ефективнішому плануванню операцій та тісній координації між бригадами,

– пояснив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Доцент", офіцер 1 корпусу НГУ "Азов", пишається, що азовська система підготовки особового складу, планування та проведення військових операцій буде масштабована. За його словами, це визнання внеску Азову у розбудову нової армії і закономірний розвиток українського війська.

Наразі сформовано штаб корпусу, основу якого складають офіцери управління, які виконували завдання у складі 12 бригади спеціального призначення "Азов". До управління корпусу також будуть залучені офіцери інших бригад.

Максим Жорін заявив, що багато в чому ще тривають дискусії. Тож корпуси почасти формуються з урахуванням західного досвіду, а почасти – інтуїтивно.

Спочатку формується управління корпусу, після чого в корпус заводяться підрозділи. Тут увійдуть як підрозділи, які вже діють і існують і зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення. Так і підрозділи, які ми створюємо абсолютно з нуля – такі, наприклад, як безпілотний полк,

– сказав він.

Руслан Музичук додав: перші повідомлення про плани переходу ЗСУ на корпусну систему з'явилися в листопаді 2024 року. Офіційно їх підтвердили на початку 2025 року.