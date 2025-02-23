Україна переходить від тимчасових органів управління військами до корпусної системи, – Сирський

Україна переходить від тимчасових органів управління військами до корпусної системи. За словами Сирського, система з оперативно-тактичними угрупуваннями не така ефективна, як корпусна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на форумі "Україна. Рік 2025".

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Сирський розповів про нову систему в ЗСУ

Сирський наголосив, що війна Росії проти України є високотехнологічною, а тому потрібно постійно удосконалюватися та готуватися до нових викликів. Головком наголосив, що для цього потрібно посилювати свою армію зсередини. Так, нині в Україні працюють над покращенням комплектування ЗСУ, поліпшують підготовку воїнів та проводять реорганізацію управління ЗСУ.

Поступово переходимо від тимчасових органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань до постійної корпусної системи,

– повідомив Сирський.

Сирський зауважив, що нині одне з головних питань – підвищення якості управління та удосконалення всієї системи. Головком повідомив, що наразі у ЗСУ використовують систему з тимчасовими органами управління військами – тактичні групи та оперативно-тактичні угруповання, які комплектуються офіцерами з різних органів управління, навчальних закладів, структур Міноборони, Генштабу ЗСУ.

За словами головкома, така система має певні недоліки. Саме тому у ЗСУ переходять на структуру корпусів.

"Цей процес ще триває, він почався минулого року. Розроблена концепція реорганізації ЗСУ в умовах війни. Ми плануємо створити певну кількість корпусів, наразі є вже 5. Вони вже показали свою ефективність", – наголосив Сирський.

Він додав, що очолюють корпуси найбільш підготовлені офіцери, а самі корпуси створюють на основі ОТУ та ОСУВ, штабів, видів та родів військ.