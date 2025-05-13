Перехід армії на корпуси: скільки часу потрібно на реформу

Під час війни ЗСУ переходять на корпусну систему. Це стало найбільшою реформою часів повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система".

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Як довго триватиме перехід на корпуси в українській армії

Реформи в армії не відбуваються швидко. Та зараз проблемою є те, що державі бракує часу.

Реформи потрібні буквально на вчора. Але і поспіх не потрібен, бо багато питань потребують виважених рішень. Тому ніхто не береться прогнозувати, скільки часу знадобиться українській армії для повного переходу на систему корпусів, бо є надзвичайно багато факторів. Натепер найбільше питань викликає пошук кадрів. Це може зайняти час. Потім тривалою може бути організація корпусів на фронті, аби здійснити потрібні ротації максимально обережно,

– мовиться в матеріалі.

Військові розповіли, що в чомусь переймають досвід військових на Заході, а в чомусь рухаються інтуїтивно. В корпуси увійдуть і ті підрозділи, які зараз перебувають на передовій, і новостворені.