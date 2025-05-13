Поки єдиний новий корпус у Сухопутних військах: хто командувач і яка його мета
- У 2025 році Сили оборони почали перехід на корпусну систему, створивши 3 армійський корпус на базі 3 окремої штурмової бригади.
- У базі цього корпусу формується безпілотний полк, який акумулює досвід 3 ОШБр щодо використання дронів на фронті.
У 2025 році Сили оборони почали переходити на корпусну систему. У Сухопутних військах наразі є поки що один новий корпус.
Хто його командувач і яка мета цього корпусу, розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у коментарі 24 Каналу.
Дивіться також Система корпусів є абсолютно новою: які виклики передбачає реформа в армії
Що відомо про 3 армійський корпус
Жорін зауважив, що у межах реформи нові корпуси будуть відрізнятися від тих, які були досі. Планується створення 20 корпусів різних родів військ.
Єдиним офіційно оголошеним новим корпусом у Сухопутних військах є 3 армійський корпус. Його створили на базі 3 окремої штурмової бригади.
Наразі перелік бригад, які будуть входити до нього, невідомий – ці дані залишаються прихованими.
Формувачем і командиром корпусу є Андрій Білецький.
Саме він закладає основи, на яких буде побудований 3 армійський корпус. На кожен із напрямків виділені свої ліміти часу. Спершу формується управління корпусу, потім у нього вводять підрозділи. Туди увійдуть які ті, які вже діють та перебувають на лінії бойового зіткнення, так і ті, які ми створюємо повністю з нуля. Наприклад, безпілотний полк,
– розповів Жорін.
На початках керувати корпусом будуть офіцери 3 ОШБр, згодом доєднаються й офіцери інших бригад.
До слова, в безпілотному полку в новому корпусі акумулюють увесь досвід 3 ОШБр щодо використання дронів на фронті.
Основна мета створення цього полку – потреба у підрозділі, який всебічно підтримуватиме бійців на різних ділянках, бо безпілотні системи – це і розвідка, і вогнева підтримка, і логістика.
За словами Жоріна, до полку забажали приєднатися уже багато людей, серед них є й дівчата.