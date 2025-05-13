Поки єдиний новий корпус у Сухопутних військах: хто командувач і яка його мета

У 2025 році Сили оборони почали переходити на корпусну систему. У Сухопутних військах наразі є поки що один новий корпус.

Хто його командувач і яка мета цього корпусу, розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про 3 армійський корпус

Жорін зауважив, що у межах реформи нові корпуси будуть відрізнятися від тих, які були досі. Планується створення 20 корпусів різних родів військ.

Єдиним офіційно оголошеним новим корпусом у Сухопутних військах є 3 армійський корпус. Його створили на базі 3 окремої штурмової бригади.

Наразі перелік бригад, які будуть входити до нього, невідомий – ці дані залишаються прихованими.

Формувачем і командиром корпусу є Андрій Білецький.

Саме він закладає основи, на яких буде побудований 3 армійський корпус. На кожен із напрямків виділені свої ліміти часу. Спершу формується управління корпусу, потім у нього вводять підрозділи. Туди увійдуть які ті, які вже діють та перебувають на лінії бойового зіткнення, так і ті, які ми створюємо повністю з нуля. Наприклад, безпілотний полк,

– розповів Жорін.

На початках керувати корпусом будуть офіцери 3 ОШБр, згодом доєднаються й офіцери інших бригад.

До слова, в безпілотному полку в новому корпусі акумулюють увесь досвід 3 ОШБр щодо використання дронів на фронті.

Основна мета створення цього полку – потреба у підрозділі, який всебічно підтримуватиме бійців на різних ділянках, бо безпілотні системи – це і розвідка, і вогнева підтримка, і логістика.

За словами Жоріна, до полку забажали приєднатися уже багато людей, серед них є й дівчата.