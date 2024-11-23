"Генерали повинні бути в окопах": Зеленський прокоментував плани на систему корпусів у ЗСУ

Президент Зеленський вважає, що система корпусів повинна зменшити забюрократизованість в українській армії. Відповідну заяву він зробив під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

Президент зауважив, що моральний стан військового – найважливіший. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Залужний сказав, що може змінити правила у війні в Україні

Що каже Зеленський про систему корпусів у ЗСУ

"Якщо корпусна система, яку вони (ЗСУ – 24 Канал) пропонують на сьогодні, – це зменшення відстані від генерала до військового, якщо бюрократичність зменшиться – нехай роблять так, щоб вона була зменшена",

– сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що він особисто не вважає генерала, який не був в окопі, генералом, попри досвід.

Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війнаДля моральної стійкості, для підтримки військових не потрібно приходити й розказувати на Ставці або десь у командних штабах, чого не вистачає, – потрібно безпосередньо спілкуватися із солдатом,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що до кінця листопада у ЗСУ представлять концепцію реформування – переходу на систему "корпус-бригада". Це дозволить суттєво зекономити на людських, фінансових та матеріальних ресурсах.