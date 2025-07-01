У кортежі Путіна помітили авто швидкої допомоги: через нього зупиняли навіть трамваї

Російський диктатор Владімір Путін відвідав Челябінську область. У його кортежі була швидка допомога.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано проїзд кортежу Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Чим особливий кортеж Путіна у Челябінську?

На записі з камер спостереження, датованих 16 липня, видно проїзд кортежу російського лідера з близько 17 автомобілів, зокрема карети швидкої допомоги. Запис був зроблений у Магнітогорську.

Ба більше, на кадрах видно, що під час проїзду кортежу, стояли трамваї, хоча ті рухаються паралельно до кортежу і на відокремленій власній смузі.

За даними російського опозиційного медіа "Агенство", через проїзд кортежу утворився затор з кількох десятків, перекриті були навіть пішохідні переходи, а водіям громадського транспорту було наказано не впускати і не випускати пасажирів.

Через проїзд кортежу Путіна у Магнітогорську утворився затор: дивіться відео

У кортежі Путіна помітили швидку допомогу: дивіться відео