Корумпована система захищається з усіх сил, – Кругова про блокування судової реформи

Ніколи такого не було і от знову – судову реформу в Україні заблокували. І зробили це самі ж судді. В країні вже виросло покоління людей, за життя яких намагаються зробити цю реформу, але ніяк не виходить.

Здається, її не зроблять ніколи, бо завжди знаходиться той, хто ставить палки в колеса, наразі це зробила Рада суддів. Про це розповіла журналістка та ведуча 24 каналу Тетяна Кругова.

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13 вересня вона мала обрати трьох делегатів до Етичної комісії. Саме ця комісія в майбутньому відсіюватиме недоброчесних кандидатів до Вищої ради правосуддя й так очищуватиме судову систему. Але Рада суддів не змогла обрати жодного кандидата – більшістю голосів вона відхилила усіх, хоча достойні серед них були.

Міжнародні експерти вже обрали своїх делегатів

Тетяна Кругова зауважила, що наразі виходить, що Етична комісія не сформована, а отже очищення судової системи неможливе. В Етичній комісії мало бути 6 людей, троє від Ради суддів, і троє від міжнародних експертів.

Міжнародні експерти, на відміну від зашкварених суддів, вже обрали своїх делегатів. Тобто іноземці спромоглися зробити більше для судової реформи України, ніж українські судді, сказала ведуча 24 каналу.

Корумпована суддівська система захищається з усіх сил. Вони не хочуть руйнувати те, що будували 30 років. Їм так дуже комфортно і жодних реформ не треба.

Раду суддів очолює Богдан Моніч. Журналістка звернула увагу на те, що на сайті Вищої ради правосуддя є цитата: "Суддівський корпус завжди був конструктивно налаштований до розв'язання питань, які пов'язані із запобіганням та боротьбою з корупцією". Беручи до уваги те, що витворяє Рада суддів із реформою, ці слова звучать смішно, вважає Кругова.

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"Суддівська мафія, яка не хоче реформ, і є уособленням корупції, про яку так гарно розповідає людям. Але надія є – на ситуацію довкола реформи відреагував президент. Володимир Зеленський кличе до себе на килим голову Ради суддів, і сподіваюся, мало йому не здасться. Зашкварені судді не можуть керувати країною, і думаю, президент це чудово розуміє", – сказала журналістка.

Судову реформу заблокували: коротко