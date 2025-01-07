Командира військової частини в Одесі затримали за вимагання хабарів з підлеглих

Поліція та СБУ викрили командира військової частини в Одесі, який вимагав 30% з бойових виплат своїх підлеглих. За шість місяців він зібрав понад 400 тисяч гривень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області. Зловмисник обіцяв сприяти військовослужбовцям у виконанні бойових завдань, але натомість вимагав гроші нібито на потреби частини, зокрема на ремонт техніки.

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Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, створенням штучних перешкод у службі – від виявлення неіснуючих недоліків до переведення в інші підрозділи або зони бойових дій. За період з червня по грудень 2024 року він отримав понад 400 тисяч гривень.

Затримали правопорушника "на гарячому" під час отримання чергової суми в розмірі 41 тисяча гривень. Йому повідомили про підозру. Командиру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, в яких брали участь посадовці МСЕК та лікарі ВЛК, затримані СБУ та Нацполіцією.

Затриманим інкримінується хабарництво, фальсифікація документів та зловживання впливом, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Схеми діяли в різних регіонах, включаючи Кропивницький, Дніпропетровщину та Харківщину, де посадовці отримували хабарі за фіктивні медичні висновки для уникнення призову.