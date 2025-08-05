Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми під час закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що загрожує корупціонеру Андрію Юрченку?

За версією слідства, у 2024 – 2025 роках група осіб, серед яких посадовці, військові та бізнесмени, системно привласнювали бюджетні кошти, виділені на потреби Сил оборони.

Так, ВАКС 5 серпня обрав запобіжний захід екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку, який причетний до схеми. Його взяли під варту на 60 діб. Разом із цим суд визначив можливість внесення застави в розмірі 6 мільйонів гривень.

Як передають кореспонденти, під час засідання суд також заслухав детективів НАБУ, які здійснювали обшук і затримання Юрченка. Їх допитували щодо поведінки підозрюваного під час слідчих дій.

Водночас адвокати Андрія Юрченка заявили про намір подати апеляцію на рішення суду.

Хто ще причетний до схеми з привласнення оборонних коштів?

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи. Колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая також узяли під варту з можливістю внесення застави.

Усього в цій справі фігурують п'ятеро осіб, серед них і керівник підприємства, яке постачало дрони, а також командир однієї з частин Нацгвардії.