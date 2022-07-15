Вимагали хабарі у волонтерів: Милованов звинуватив львівських митників у корупції

У волонтерів "Київської школи економіки" на одному з прикордонних пунктів пропуску митники начебто вимагали хабарі. Про це заявив президент організації та радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов.

На Львівській митниці обіцяють провести службове розслідування інциденту та покарати винуватців. Деталі ситуації Милованов розповів в етері телемарафону єдиних новин 15 липня, передає 24 канал.

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Милованов звинуватив львівських митників у корупції

Президент "Київської школи економіки" зауважив, що існує потреба реформування митниці під час війни та боротьби з корупцією. За словами Милованова, представники очолюваної ним організації везли медичні аптечки для військових, коли на Львівській митниці у них почали вимагати хабарі.

Конкретно у нас, коли ми завозили аптечки, були проблеми – вимагали хабарі. Нещодавно таке було на Львівській митниці, наші "швидкі" зупинили і мучили всю ніч. Викликали ДБР, за документами все було добре. Відпустили у результаті,

– заявив Милованов.

Радник очільника Офісу Президента підкреслив, що при цьому волонтерам нічого не пояснювали – лунали лише фрази "давайте поговоримо", "ми вас виведемо на чисту воду", "треба почекати" тощо.

До слова, при цьому директор "Київської школи економіки" не уточнив, на якому саме пункті пропуску трапився інцидент. Проте зауважив, що волонтери написали відповідну заяву у Державне бюро розслідувань.

Додамо, що виконувач обов'язків начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков прокоментував ситуацію виданню ZAXID.NET. Він зазначив, що наразі з'ясовується дата, час та пункт пропуску, а також всі деталі інциденту. Посадовець запевнив, що винних обов'язково притягнуть до відповідальності, а про результати службового розслідування повідомлять громадськість.

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