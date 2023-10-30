Привласнили по мільйону гривень за сходження на Говерлу: у ДБР розкрили злочинну схему

Правоохоронці Державного бюро розслідувань розкрили злочинну схему, пов'язану зі сходженням на українську Говерлу. Так, корупційна схема коштувала державі дефіциту у розмірі майже 1 мільйон гривень щомісяця.

За словами ДБР, цю схему курував заступник директора Карпатського Національного природного парку. Наразі щодо справи триває досудове розслідування.

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Корупція за сходження на Говерлу

У ДБР розповіли, що для реалізації "лівих" сходжень туристів на найвищу вершину України заступник директора парку оформив на роботу касиром свого знайомого. Зокрема, цей чоловік працював на туристичному маршруті при сходженні на Говерлу.

Правоохоронці розповіли, що за вказівкою керівника касир не видавав частину чеків туристичним групам та окремим громадянам. Зрештою офіційно не обліковані кошти йшли у так звану "чорну касу", а їх привласнювали організатори оборудки.

Денний виторг ділків становив майже 30 тисяч грн, що завдавало збитків державі на майже мільйон гривень на місяць,

– мовиться у дописі бюро.

Представники ДБР зазначили, що протиправна схема діяла з червня 2023 року, а саме після відкриття туристичних маршрутів на Говерлу.

Наразі правоохоронці проводять низку обшуків на території Карпатського Національного природного парку, Говерлівського лісництва, а також в місцях тимчасового проживання фігурантів справи.

Наостанок у ДБР сказали, що після проведення аудиту та економічної експертизи буде вирішуватись питання щодо повідомлення їм про підозру.

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