Розкрадання 246 мільйонів гривень у сфері оборони: НАБУ і САП оголосили підозри

В Україні викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони на 246 мільйонів гривень. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".

Досудове розслідування триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Національне антикорупційне бюро України.

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Що відомо про корупційну схему

У 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

За 4 роки роботи технічне завдання незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень.

Кількість дослідних зразків системи без обґрунтування збільшили з 4 до 12, що призвело до додаткових витрат на коригування документації в 115 мільйонів гривень.

За даними слідства, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню – від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

Зокрема, частина програмного забезпечення взагалі не використовується – із 200 інформаційно-розрахункових задач реалізували всього 10.

Хто серед підозрюваних

У привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою підозрюють:

колишного заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта;

ексначальника військ зв’язку ЗСУ, генерал-майора;

ексначальника Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковника;

директора приватного товариства – головного виконавця контракту.

За інформацією НАБУ й САП, незважаючи на очевидні недоліки, наприкінці 2022 року систему офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

У 2024 році, замість виправлення недоліків або відмови від неефективного рішення, на "ДЗВІН" планували виділити додаткове фінансування.

Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх,

– йдеться в повідомленні НАБУ.

Важливі експертизи в кримінальному провадженні проводились за активної участі Міноборони.

До слова, напередодні НАБУ зареєструвало кримінальне провадження проти "Енергоатому" за підозрою у розтраті 430 мільйонів гривень, пов'язаних з будівництвом нових атомних блоків. В компанії дії бюро назвали "політичними спекуляціями".