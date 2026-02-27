Понад 50 мільйонів гривень на відновленні Трипільської ТЕС: викрито корупційну схему

Служба безпеки України разом з правоохоронцями викрила схему розкрадання коштів, призначених для ремонту Трипільської ТЕС після атак Росії. Фігуранти купували матеріали за ціною на 30% вищою за ринкову.

Детальніше про діяльність схеми та її викриття розповіли в СБУ.

Деталі корупційної схеми на відновленні Трипільної ТЕС

СБУ, Нацполіція та прокуратура встановили, що до оборудки причетні керівники двох підрядних компаній, які ремонтували теплогенеруючі об'єкти. З 2023 до 2025 роки їхні підприємства виграли тендери та уклали договори на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

Фігуранти штучно завищували вартість послуг, будівельних матеріалів і техобладнання. Отриману різницю вони ділили між собою.

За даними СБУ, матеріали для ремонту енергооб'єкта учасники схеми купували у підконтрольних фірмах на 30% дорожче за ринкову ціну.

Таким чином, протягом 2023 – 2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 мільйонів гривень,

– додали в Службі безпеки.

Під час перших обшуків у фігурантів справи вилучили гаджети, чорнову документацію із доказами корупційної схеми та 19 мільйонів гривень готівкою.

Шістьом ділкам схеми вручили підозри у легалізації (відмиванні) майна злочинним шляхом і розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою. Йдеться про трьох організаторів, двох керівників компаній та одного спільника.

Корупціонерам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

