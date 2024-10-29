У Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав хабар з адвокатки військовозобов'язаного

Київська спеціалізована прокуратура повідомила про підозру помічнику начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) з правової роботи у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Там розповіли деталі ситуації.

Дивіться також Заробляли на фіктивних інвалідностях: ДБР викрило багатомільйонну схему в Одеській МСЕК

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином клієнт адвоката міг уникнути мобілізації,

– ідеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що сума неправомірної вигоди становила 25 тисяч гривень та 4 тисячі доларів США.

Вказується, що чоловіку інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Відомо, що підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 212 тисяч гривень.