Корупція в Укравтодорі: у справі Новака новий підозрюваний

НАБУ і САП повідомили про підозру власнику компаній зі сфери дорожнього господарства. За даними слідства, він причетний до схем екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.

Підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав "абонентську плату" керівництву "Укравтодору". За це отримував лояльність до його компаній.

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Як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тисяч доларів США та 70 тисяч євро упродовж 2017 – 2019 років. Зі свого боку колишній очільник Укравтодору сприяв компаніям підозрюваного в продовженні контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса.

Крім того, Новак "не помітив" порушення графіку виконання робіт, що дозволило уникнути штрафу у понад 9 мільйонів євро.

Про кого йдеться

У НАБУ не повідомляють імені підозрюваного. Однак, журналісти "Наших грошей" зазначають, що це Олександр Тісленко. Його фірма "Альтком" виконувала великі замовлення від Укравтодору.

Це один з найдавніших старожилів ринку, зіркою Укравтодору його зробив Борис Колесніков, коли злив "Альткому" одні з найжирніших підрядів по ремонту доріг та стадіону "Олімпійський" до Євро-2012,

– пишуть журналісти.

Потім він зник, а за певний час "Альтком" почав відроджуватись. Збіглося це, зазначають "Наші гроші" у часі з кінцем президентства Порошенка.

Справа Новака: коротко