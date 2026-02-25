Платформа позиціонує себе як суспільний інструмент для допомоги у виборі законних та доброчесних засобів розв'язання корупційних питань – незалежно від того, у повсякденному це життя, чи у робочому.

Чому саме зараз

Прозорість і доброчесність визначають основу процесу відновлення України та залишаються важливою умовою її євроінтеграційного курсу. В умовах реформування системи державного управління й активного залучення міжнародної допомоги формування культури нульової толерантності до корупції набуває стратегічного значення.

У зв’язку зі збільшенням обсягів міжнародної фінансової допомоги особливої ваги набуває забезпечення підзвітності та прозорості використання коштів. Це є необхідною умовою для збереження довіри з боку громадян і міжнародних партнерів.

Результати останнього опитування центру "СОЦИС" показують, що більш ніж 90% громадян вважають, що рівень корупції в Україні високий або дуже високий. Це відображає глибокий запит суспільства на системні рішення у сфері протидії корупції.

Тож відповіддю на цей запит стало створення Громадянської Антикорупційної Платформи – як інструмент, що сприяє формуванню зрілої громадянської позиції.

Корупція залишається серйозним викликом для розвитку держави. Саме тому ми розпочали системний проєкт, спрямований на формування спільноти людей, які підтримують принцип нульової толерантності до корупції та культуру доброчесності. Ми переконані, що зміни починаються з особистого вибору кожного – зокрема з відмови від участі у практиках неправомірної винагороди навіть у повсякденних ситуаціях. Адже, як відомо, чисто – не там де прибирають, а там – де не смітять. Саме така поведінка поступово зменшує простір для існування корупції,

– зазначають в Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

Перший крок – Маніфест Доброчесності.

У межах платформи запроваджено Маніфест доброчесності — добровільне публічне зобов’язання для громадян, що передбачає:

відмову від пропонування та отримання хабарів;

нетерпимість до корупційних правопорушень і готовність реагувати на їхні прояви;

підтримку принципів доброчесності у професійному та особистому середовищі.

Долучитися до Маніфесту та дізнатися більше можна на сайті платформи.

Масштаб та стратегічні цілі

У перший рік діяльності команда планує сформувати активну спільноту однодумців, інтегрувати інструменти платформи в освітнє середовище, розпочати серію публічних заходів, а також залучити до 100 тисяч підписантів Маніфесту доброчесності.

Своєю ініціативою організатори прагнуть зменшити суспільну толерантність до корупції у побуті, а також сформувати норму правової поведінки.

Що передбачає платформа

Громадянська антикорупційна платформа об’єднує інформаційні та навігаційні сервіси, які покликані допомогти громадянам діяти в межах правового поля:

добірку державних сервісів, що мінімізують потребу в особистому контакті з посадовцями;

доступ до ключових нормативно-правових актів;

освітні курси з питань протидії корупції та захисту прав;

контакти антикорупційних органів, громадських організацій і медіа;

інформацію про гарячі лінії для повідомлення про можливі факти корупції.

Як можна застосовувати на практиці

Платформа зосереджена на вирішенні конкретних життєвих ситуацій. У разі вимагання неправомірної вигоди користувач може скористатися покроковим алгоритмом дій, отримати роз’яснення щодо законних способів розв’язання питання, звернутися до відповідних державних сервісів або подати звернення до профільного антикорупційного органу через верифіковані контакти.

Це дозволяє ініціативі поєднувати освітні практики з реальними інструментами реагування.

У чому унікальність ініціативи

На відміну від державних антикорупційних органів і громадських ініціатив, які зосереджуються на виявленні та розслідуванні правопорушень, Платформа має превентивний фокус. Її діяльність спрямована на формування культури доброчесності через освітні інструменти, цифрові рішення та механізм добровільного публічного зобов’язання громадян. Ініціатива орієнтована на системні зміни, що починаються з особистої відповідальності та щоденної поведінки кожної людини.

Фінансування проєкту відбувається виключно за гроші засновників – ініціатива не має жодного зв'язку з політичними партіями чи виборчими процесами.

Дорожня карта розвитку

У майбутньому ініціатори планують розвивати регіональну взаємодію спільноти, розширювати освітні практики, сформувати Рейтинг Доброчесності, інтегрувати антикорупційні модулі у навчальні ініціативи, а також проводити публічні обговорення стосовно культури доброчесності.

Наступні етапи ініціативи передбачатимуть послідовний розвиток платформи та активну взаємодію спільноти учасників Маніфесту доброчесності.

За 20 років роботи AIDE створила 37 освітніх платформ і ми продовжуємо впроваджувати цифрові рішення для вирішення складних суспільних викликів. Корупція є головним фактором, що стримує розвиток держави, тому ми запустили Платформу як інструмент довгострокових змін, які починаються зі щоденної поведінки людей. Ця ініціатива для нас – про відповідальність, повагу до себе та формування зрілої громадянської культури, у якій доброчесність є нормою, а не винятком. Коли суспільство підтримує принципи доброчесності у звичайних життєвих ситуаціях, це поступово змінює і систему загалом,

– зауважила Марія Богуслав, ініціаторка платформи, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

Марія Богуслав, ініціаторка платформи / Фото AIDE

Якою буде роль амбасадорів

Амбасадорами Громадянської антикорупційної платформи стали фахівці, які брали участь у створенні антикорупційної інфраструктури України. Вони залучені до експертного супроводу розвитку платформи, участі в публічних заходах та поширення принципів доброчесності серед громадськості.

Для перемоги Україні потрібне якісне, тобто доброчесне, управління, яке виключає самі причини корупції. Громадянська Антикорупційна Платформа – це ефективний інструмент для досягнення цієї мети, для того, щоб українці обирали доброчесність як запоруку власного довгострокового успіху,

– зазначає Олександр Новіков, амбасадор Платформи, ексголова Національного агентства запобігання корупції (НАЗК).

Артем Ситник, амбасадор Платформи та перший директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зазначив, що боротьба з корупцією полягає не лише у розслідуванні її наслідків, а й у виявленні системних причин для їхнього усунення. Він також підкреслив, що Маніфест доброчесності є способом прямого внеску кожного українця у забезпечення незворотності цих процесів.

Про Асоціацію AIDE

Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) понад 20 років працює у сфері розвитку людського капіталу в Україні. За цей час ініціатива реалізувала 37 освітніх платформ і понад 500 соціальних проєктів для українців як в Україні, так і в 17 країнах світу – серед яких ЄС, Велика Британія, Японія, США тощо – застосовуючи інноваційні технології для вирішення актуальних суспільних проблем.