Володимира Сівковича та його спільників підозрюють у корупції в розмірі 47 мільйонів гривень

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату та ексзаступнику секретаря РНБО Слідчі органи задокументували нові докази у спробах заволодіти нерухомістю площею 21 гектар у Києві.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про схему з лікарнею?

Правоохоронці підозрюють чотирьох зловмисників на чолі з ексдепутатом IV-VI скликань (2002-2010) Володимиром Сівковичем у незаконному збагаченні. Експосадовець виявився причетним до привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні, відомої як "Опіковий центр", та прилеглої земельної ділянки площею 21,36 гектара на території Деснянського району столиці. Орієнтовна вартість цього об’єкта становить 300 мільйонів гривень.

Розслідування з'ясувало, що з метою заволодіння державною нерухомістю протягом 2006 – 2021 років Сівкович та його спільники розробили шахрайський план. Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні. Згодом ці борги під час процедури банкрутства мали використати для заволодіння всім комплексом:

лікарня з опіковим центром;

поліклініка;

діагностичний корпус.

Слідчі встановили, що Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві для втілення реалізації свого злочинного плану. Підрядник спершу уклав угоду з держпідприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 000 000 гривень.

Приватна компанія не виконала взяті на себе зобов’язання, чим "загнала" в борги перед кредиторами державного підрядника. Потім зловмисники продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості. Далі вони провели привласнення комплексу лікарні в обмін на погашення суми боргу. Суд розглядає варіант із поверненням недобудови у державну власність.

Що загрожує учасникам схеми?

Вартість майна, яким хотіли володіти підозрювані, перевищує 47 000 000 гривень. Проте їм не вдалося повністю втілити плани в життя через брак фінансування та необхідність залучення додаткових учасників.

Офіс Генерального прокурора повідомив Сівковичу й двом його бізнес-партнерам, які теж переховуються за кордоном, про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ️

Частина 2 статті 15, частина 3 статті 27, частина 4 статті 190, про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 про відмивання майна в особливо великих розмірах організованою групою;

частина 3 статті 27, частина 2 статті 364 про зловживання службовим становищем.

Після проведення обшуків за місцями роботи й проживання підозрюваних підозру отримав їхній спільник – юрист приватної компанії, що брала участь в оборудці на користь Сівковича.

Відомі випадки корупції в Україні

Працівники ДБР 10 червня провели слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження щодо можливої легалізації майна та коштів, отриманих незаконним шляхом.

На Харківщині депутат під приводом "евакуації" вирішив нажитися на майні громади. Зловмисник привласнив комунальне обладнання на суму близько 14,5 мільйона гривень.