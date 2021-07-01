Корупція, високі податки, війна: експерти оголосили основні ризики для становлення України

Корупція, відсутність справедливої системи правосуддя, ескалація військових дій, а також високі податки та непрогнозованість фіскальної політики – основні ризики для становлення України.

За словами опитаних фахівців, посилення податкового тиску на бізнес призведе до збільшення адміністративного навантаження, корупції і тінізації економіки, а права бізнесу скоротяться.

За словами керівника економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, активізація військових дій призведе до заморожування всіх інвестиційних проєктів і міграції людей, що чинитиме істотний негативний вплив на країну.

Війна, безумовно, один із важливих ризиків. Активізація бойових дій призведе до заморожування всіх інвестиційних проєктів, відтоку капіталу, міграції людей,

– сказав Амелін.

Для залучення інвестицій і розвитку економіки в Україні повинна бути зрозуміла, прозора і м'якша податкова система, додав фахівець.

В обов'язковому порядку повинні бути фіскальні стимули. Необхідно створювати вільні економічні зони. В українського бізнесу сьогодні немає переваг,

– резюмував експерт.

Також він повідомив, що відмінною ідеєю стане запуск податку на виведений капітал, а також необхідна спрощена система оподаткування – м'якша і чесніша, що точно було б драйвером залучення в Україну інвестицій і створення тут виробництв.

Амелін вважає, що ініціативи уряду щодо посилення податкового тиску на бізнес призведуть до збільшення адміністративного навантаження, корупції та тінізації економіки, а права бізнесу скоротяться.

Також свою думку висловив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він зазначив, що за останні 7 років Україна зуміла пристосуватися до життя в умовах війни, проте події на сході нашої країни продовжують впливати на економіку.

Війна впливає на економіку України з 2014 року. Найбільш сильно вона впливала у 2014–2015 роках, коли українська економіка падала на 7–8%. Зараз ми трохи пристосувалися,

– сказав Фесенко.

Політолог впевнений, що для розвитку країни між бізнесом і урядом повинен бути знайдений баланс.

"Безумовно, підвищення податків не сприятиме зростанню економіки. Мета цього законопроєкту – не зростання економіки. Мета цього законопроєкту банальна – додаткові кошти на соціальні потреби та затикання дірок у соціальній економічній сфері. Ці дірки виникли внаслідок економічної кризи, пандемії. В Україні й зниження податків не гарантує зростання економіки", – поділився Фесенко.