Привласнили понад 64 мільйони гривень: ДБР та СБУ викрили корупційну схему на Львівщині
- ДБР та СБУ викрили корупційну схему на Львівщині, пов'язану із закупівлею вантажівок для військових, з привласненням понад 64 мільйони гривень.
- Підозри оголошено посадовцям військового формування та комерційної компанії; триває слідство щодо інших причетних.
- Під час обшуків вилучено документацію, телефони, печатки та готівку в іноземній валюті, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень.
- Збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин.
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили багатомільйонну корупційну схему. Гроші були призначені на закупівлю вантажних автомобілів для військових.
Про підозру повідомлено посадовцям спеціалізованого військового формування, а також засновнику і менеджеру комерційної компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та ДБР.
Читайте також Збитки сягають понад 5 мільйонів гривень: ДБР повідомило про підозру керівництву 110 ОМБр
Викрито багатомільйонну корупційну схему: деталі справи
Слідчі встановили, що до злочину причетний начальник одного з відділів логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Разом з іншими посадовцями вони розробили схему, щоб допомогти певній приватній компанії виграти тендер.
За даними слідства, з вересня по жовтень 2024 року посадовці спеціально прописували в тендерній документації такі умови, які не дозволяли іншим постачальникам брати участь у ньому. У результаті перемогла потрібна компанія, попри те що її пропозиція була дорожчою за інші на понад 64 мільйони гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, телефони, печатки, а також готівку в іноземній валюті, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень.
За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин,
– повідомили у ДБР.
Усім учасникам схеми оголошено підозри за статтями про перевищення повноважень в умовах воєнного стану та пособництво. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, ДБР викрило корупцію в 110-й ОМБр. Там військові, які фактично не виконували бойових завдань, отримували бойові надбавки.