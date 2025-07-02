Експосадовця Міноборони підозрюють у привласненні понад 30 мільйонів гривень на закупівлі зброї

Колишньому посадовцю Міноборони повідомили про підозру у розкраданні десятків мільйонів гривень на закупівлі зброї для ЗСУ. Зловмиснику загрожує ув'язнення.

Підозрюваним виявився ексдиректор одного з департаментів міністерства. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Експосадовець розкрадав ЗСУ

СБУ разом з Офісом Генпрокурора та Міноборони викрили масштабну схему привласнення коштів. Йдеться про привласнення понад 33 мільйонів гривень під час закупівлі великокаліберних гвинтівок.

За матеріалами слідства, організували схему колишній чиновник та керівник приватного підприємства. Вони уклали контракт на постачання 1 125 гвинтівок для потреб фронту. Однак зброю постачали не у повній комплектації.

Затримання експосадовця через привласнення коштів / Фото СБУ

Як повідомляють в СБУ, посадовець безпідставно погодив недокомплектовану поставку та не уклав додаткову угоду про зменшення вартості.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, на Львівщині викрили корупційну схему на закупівлі вантажівок для військових. Зловмисники привласнили понад 64 мільйони гривень. Збитки держави можуть бути значно більшими.