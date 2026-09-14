Про це треба говорити, – морпіх розповів, як в США реагують на корупцію в Україні

Боротьба з корупцією в Україні залишається однією з ключових тем під час обговорення подальшої підтримки у Конгресі США. Американські виборці та політики найбільше цінують відвертість та чесність.

Про це 24 Каналу розповів ветеран морської піхотинець США, який воював за Україну Меттью Семпсон, зауваживши, що визнання наявних проблем у поєднанні з демонстрацією реальної боротьби проти них створює високий рівень довіри серед західних партнерів.

Як в США реагують на корупцію в Україні?

Семпсон зазначив, що в США йому доводиться спілкуватися з різними людьми, серед яких є як біженці з України, так і американці українського походження. Деякі з них вірять у міф, ніби в Україні взагалі немає корупції, що лише ускладнює роботу з американськими політиками та виборцями.

Про це треба говорити. Американські виборці та політики цінують, коли ти чесно кажеш: "В Україні є корупція". Місцями все дуже серйозно, але водночас вони роблять неймовірні успіхи,

– наголосив військовий.

Він зауважив, що перебуває в Україні з 2022 року та на власні очі бачить суттєві покращення. Зміни охоплюють цивільний сектор, роботу уряду та систему оборони, зокрема безпосередню ситуацію на лінії фронту.

На думку американського ветерана, критично важливим є те, що Україна публічно викриває корупційні злочини та притягує винних до відповідальності. Відкритість процесів і робота медіа в цьому напрямку показують світові дійсну готовність до системних реформ.

Західному світу важливо бачити, що проблеми не замовчують, а розв'язують у публічному просторі. Це разом із контрольними механізмами НАТО щодо військової допомоги має вирішальне значення,

– підкреслив Семпсон.

Він також навів приклад жорсткого контролю у військовій сфері, розповівши, що навіть у разі втрати зброї на передовій американські бійці змушені писати детальні звіти, робити фото та проходити розслідування. Окрім цього, позитивні зрушення помітні й у повсякденні, наприклад, під час отримання водійських прав, де відеофіксація виключила можливість давання хабарів.

Семпсон сказав, як в США реагують на корупцію в Україні: дивіться відео